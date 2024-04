Del poder de Trump a la vuelta de Coppola: las claves de un Cannes poco español

El cine reciente ha estado marcado por una película visualmente hipnótica, de trama incómoda, y no por ello menos inspiradora. La interpretación de Emma Stone, que le valió el Oscar, se ganó a un público al comienzo de la cinta reticente, pero finalmente agradecido de haber sido expulsados de sus zonas de confort. El éxito de "Pobres criaturas" ("Poor things"), de Yórgos Lánthimos, desde que aterrizase en cines en enero se refleja en una recaudación que ya supera los 116 millones de dólares. Un reconocimiento que ha hecho, además, que el apellido de su director vuelva a ser tan atractivo y llamativo como lo fue al lanzar "La favorita" (2018). Por ello no pasa desapercibido que el cineasta griego figure entre los que competirán por la Palma de Oro del Festival de Cannes. Lánthimos competirá con "Kinds of kindness", en una edición que supondrá la vuelta de Francis Ford Coppola, con "Megalópolis", y en la que también figurarán nombres como Paolo Sorrentino, con "Parthenope", o David Cronenberg, con "The Shrouds". Serán 19 las películas que competirán en un certamen en el que, por ahora, habrá poca presencia de cine español.

Entre el 14 y el 25 de mayo, Cannes acogerá la 77ª edición del Festival de Cine, al que asistirá una curiosa representación política americana. Donald Trump estará en el certamen, pero no en persona, sino interpretado por Sebastian Stan, actor de Marvel, en "El aprendiz". Se trata de una película biográfica sobre el dirigente estadounidense que se estrenará en el Festival, a pocos meses de las elecciones presidenciales, y que dirige Ali Abbasi, cineasta iraní que ya se ha alzado con un premio en Cannes. La cinta examinará a Trump desde su construcción de sus negocios inmobiliarios entre los años 70 y 80, así como será "una exploración del poder y la ambición, ambientada en un mundo de corrupción y engaño", explicaba "Deadline" cuando se dio a conocer la existencia del filme. "Es una historia de mentor y protegido que traza los orígenes de una importante dinastía estadounidense. Llena de personajes de gran envergadura, revela el coste moral y humano de una cultura definida por ganadores y perdedores", comunicaba.

Francis Ford Coppola, Sorrentino o Cronenberg competirán por la Palma de Oro en Cannes JAMES COLBURN / ZUMA PRESS / CON Europa Press

El eco de la industria

Más allá de Trump, otro nombre que acaparará titulares será Coppola, pues a sus 85 años regresará al Festival con "Megalópolis", un filme de ciencia ficción financiado por el propio realizador y con un elenco encabezado por Adam Driver y Giancarlo Esposito, según anunció este jueves el director del festival, el francés Thierry Frémaux, en una rueda de prensa celebrada en París junto a la presidenta del certamen, la alemana Iris Knobloch. "Se trata de competición, lo que significa que no viene por diversión, sino porque quiere mostrar su película y enfrentarse a los jóvenes cineastas", destacó Frémaux, en declaraciones a la prensa, sobre uno de los estrenos que más expectación generan del listado de películas.

Sorrentino y Cronenberg son ya nombres habituales del certamen francés, así como Paul Schrader, que presentará su "Oh Canada"con Jacob Elordi y Richard Gere. El brasileño Karim Aïnouz, con "Motel Destino", será el único representante latinoamericano en la principal sección del festival, y lo hará por segundo año consecutivo, tras competir el pasado año con "Firebrand". En esta ocasión llega con una historia de amor protagonizada por Fábio Assunção, Nataly Rocha e Iago Xavier.

En la lista de aspirantes a la Palma de Oro también figuran el portugués Miguel Gomes ("Grand Tour"), la británica Andrea Arnold ("Bird") o el estadounidense Sean Baker ("Anora"). También resalta la propuesta del francés Christophe Honoré, que estará en la Croisette con "Marcello Mio", una cinta de ficción que homenajea a Marcello Mastroianni y en la que participa una de las hijas del actor italiano, Chiara, nacida de su relación con Catherine Deneuve, también presente en el filme. En la lista de competición de este año hay tan solo cuatro realizadoras, frente al récord de siete del año pasado, una cuestión sobre la que Frémaux adujo que el festival es un eco de lo que ocurre en la propia industria, en la que hay menos mujeres en general, y recalcó el apoyo de Cannes a las directoras.

A México con Jacques Audiard

Entre las películas desveladas este jueves para la selección oficial -incluidas las de secciones como "Un certain regard" o "Cannes Première", que el año pasado tuvieron a realizadores como el español Victor Erice ("Cerrar los ojos") o el argentino Rodrigo Moreno ("Los delincuentes")-, destaca la escasa presencia del cine en español, si bien Frémaux no cierra la puerta a añadir títulos pronto. "La selección no está totalmente terminada", avisó el delegado general del festival al ser consultado por esta ausencia. "No puedo prometer nada, pero...", agregó enigmático, antes de zanjar la cuestión con un "veremos".

Por el momento, la escasa presencia del español en la selección oficial del festival está en manos del francés Jacques Audiard, que competirá por la Palma de Oro con "Emilia Pérez". Se trata de un musical sobre una mujer que da asistencia al líder de un cartel mexicano en su proceso quirúrgico de cambio de sexo, con un elenco encabezado por Selena Gomez, Zoe Saldana y Edgar Ramírez. "Es una película -avanzó Frémaux- muy bien hecha, muy fuerte, y es una manera de tener a México en la competición".

France Cannes Film Festival ASSOCIATED PRESS Agencia AP

La edición número 77 del Festival de Cannes tendrá lugar del 14 al 25 de mayo y el jurado que decidirá la Palma de Oro estará presidido por la directora y actriz estadounidense Greta Gerwig, mientras que el cineasta George Lucas recibirá la Palma de Oro de Honor. Fuera de competición, el festival ya había anunciado que también estrenará otros títulos muy esperados, como la película "Furiosa: A Mad Max Saga" (George Miller) u "Horizon, an American saga", la serie de Kevin Costner sobre el Oeste americano.

Y en los diferentes apartados de sesiones especiales también destacan títulos como 'C'est pas moi', una película autobiográfica del siempre polémico Leos Carax, o 'La belle de Gaza', de Yolande Zauberman, una historia de transexuales palestinos de Gaza que van a Tel Aviv a vivir sus nuevas identidades, rodada antes del recrudecimiento del conflicto. El nuevo documental del ucraniano Sergei Losznitsa ("L'invasion") o lo último del haitiano Raoul Peck ("Ernest Cole, photographe") son otros de los títulos que podrán verse este 2024 en Cannes.