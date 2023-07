Descubre la única palabra en español que se puede pronunciar pero no escribir

Hay un imperativo en español que no se puede escribir. Se puede pronunciar pero según la norma ortográfica vigente, no se puede escribir correctamente. Resultó ser todo un acertijo lingüístico para los académicos cuando alguien en 2016 les realizó la consulta.

La duda era sencilla. Pues planteaba cuál sería la forma correcta de escribir el imperativo de 'salirle' (verbo salir más el pronombre enclítico 'le') en expresiones del tipo 'salirle al paso' o 'salirle con una excusa'. La RAE también recoge dos locuciones verbales más: 'salirle a alguien algo' y 'salirle caro algo'.

Esta fue la respuesta de la RAE al imperativo de 'salirle'

Hay que partir de la base en la que los pronombres enclíticos tales como 'la', 'le', 'lo', 'me' y 'te' entre otros van unidos como sufijo detrás de un verbo. Por ejemplo, el imperativo de llamar es 'llama' y al unir el pronombre es 'llámale'.

Sin embargo, con salir no se puede hacer debido a "la secuencia gráfica 'll'", según expusieron en su momento desde la RAE. Pues el imperativo de salir es 'sal'. Si a eso se le añade el pronombre 'le', habría que escribir 'sal-le'. Sin embargo, la norma ortográfica no permite el uso de guiones de esa forma. La Real Academia Española también añade que escribirlo todo junto, 'salle', tampoco tendría sentido porque se leería 'sá.lle' y no 'sal.le', como debería ser. De hecho, la palabra 'salle' existe en el diccionario de la RAE, pero no tiene nada que ver con el verbo 'salir'. Pues 'salle' es una forma verbal del verbo 'sallar'.

Pese a que la RAE y la Fundéu reconocen que no se puede escribir 'sal-le' tampoco dan ninguna otra alternativa para tal imperativo. Cuando este debate se abrió en 2016, numerosas personas propusieron varias posibilidades al respecto. Una de ellas era importar el imperativo de las fórmulas que utilizaban en Argentina al escribir 'salile' o 'sálele'. Otra de las opiniones optaba por el uso del punto en vez del guion tal y como hacen en el catalán con la 'l' geminada: sal.le. Opciones por aquella se plantearon muchas: el uso de un tipo de barra, de una coma, de un punto y coma, de un apóstrofe o el signo de dos puntos. Sin embargo, la RAE tampoco se manifestó a favor de ninguna de estas opciones propuestas por los usuarios.