Técnicos de Aragón en el MNAC para preparar el traslado de las pinturas de Sijena

Cuatro técnicos del Gobierno de Aragón han entrado poco antes de las 11.00 horas de este lunes en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) para empezar a preparar el traslado de las pinturas del Monasterio de Sijena al cenobio oscense. Fuentes del MNAC han señalado a EFE que los técnicos aragoneses podrán trabajar en el museo "todo el tiempo que necesiten" y que se les facilitará aquellos datos que demanden.

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, había comunicado la visita en una carta dirigida a la dirección del MNAC, después de que el pasado jueves la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Huesca dictara una orden de ejecución definitiva de la sentencia que obliga al museo a devolver las pinturas murales en un plazo de siete meses.

Los trabajos de los técnicos se harán a puerta cerrada coincidiendo con el día en el que el MNAC no abre las puertas al público. Está previsto que los técnicos hagan un levantamiento fotogramétrico (técnica de escaneo visual en 3D) de las salas donde se ubican las pinturas, la 16 y la 17, para compararlo con el que ya se ha realizado de la Sala Capitular del Monasterio de Sijena, donde se trasladarán los murales. También solicitarán el acceso a toda la documentación sobre su tratamiento y conservación con el objetivo de que, cuando estén ya en su lugar de origen, se tomen las medidas adecuadas para preservarlas, tal y como establece el decreto de medidas que acompaña al auto dictado por la jueza.

La consejera Hernández espera que la colaboración del MNAC sea "real, efectiva y activa" y que a los técnicos aragoneses no se les ponga "ningún obstáculo", algo que le fue confirmado por su homóloga catalana, Sònia Hernández. Por su parte, el presidente catalán, Salvador Illa, reprochó al presidente de Aragón, Jorge Azcón, que dijera en una entrevista en LA RAZÓN que Illa le prometió colaboración en el traslado de las pinturas, pero que luego ha visto que la actitud de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Cultura, que forman el patronato, "ha sido la radicalmente contraria".

"Hay dos posibilidades, que me mintiera o que no controle los organismos de Cataluña. Las dos son negativas", apuntó Azcón. "Yo no miento. Él no lo sé", ha replicado Illa en declaraciones durante su viaje oficial a China, para añadir a continuación: "El presidente de Aragón lo que tendría que empezar a hacer es agradecer a las autoridades de Cataluña y concretamente al MNAC la preservación de unas pinturas que, si no fuera por el MNAC, hoy no existirían".