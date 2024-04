Drew Barrymore admite que el estudio de "Nunca me han besado" la rechazó por ir "demasiado lejos" con el personaje

Exponente generacional de la comedia romántica de finales de los noventa y constatación visual involuntaria de que las plumas nunca quedaron bien en las chaquetas, "Nunca me han besado" recaudó casi 85 millones de dólares tras su estreno, más del triple del presupuesto inicial que habían invertido en producirla. La película, dirigida por el director Raja Gosnell, se ha consolidado desde entonces como una de las más queridas y celebradas de Drew Barrymore, encargada aquí de dar vida a la jovencísima e inocentísima Josie Geller (apodada vilmente por sus coetáneos bullers del instituto como Josie Asquerosi ) una brillante redactora de tan sólo veinticinco años del respetado periódico Chicago Sun-Times, que aspira a convertirse en una experimentada reportera y que en el terreno de los sentimientos adolece por completo de algo que se acerque mínimamente a la suerte, teniendo que abrazar de manera inevitable el fracaso.

""Nunca me han besado" supuso algo muy interesante porque fue nuestra primera película oficial para Flower Films. En aquella época la gente estaba muy cansada de que los actores fueran productores", ha explicado recientemente la actriz de "50 primeras citas" en el programa estadounidense de entrevistas "Hey, Dude...The 90's Called!" analizando el impacto que tuvo aquella cinta en su concepción de la industria tanto delante como detrás de las cámaras, ya que su productora Flowers Films también estaba detrás del proyecto junto a 20th Century Fox.

"Muchas veces este tipo de planteamientos no funcionaban porque que seas actriz, no necesariamente significa que debas saber cómo producir una película. Al final se trataba de economía, de saber gestionar. En ese momento si no conseguías que la película funcionara habiéndola producido como actriz, era probable que no pudieras volver a hacerlo. Y por eso estuve muy estresada durante toda la película", afirma secundando la idea de que el nivel de presión para que la la historia tuviera éxito fue bastante elevada.

Un fotograma de "Nunca me han besado" Imdb

Barrymore además aprovecha para admitir públicamente por primera vez que estaba "muy asustada" durante el proceso de producción porque sabía que si no funcionaba, Flower Films no "iba a tener otra oportunidad". Si bien hacer la película fue "el mejor momento de todos los tiempos", tuvo que "apretar el estómago todo el tiempo" debido a las reacciones de 20th Century Fox hacia el personaje de Josie. "Recibía llamadas del estudio en las que me decían "lo sentimos, pero te ves demasiado poco atractiva". Y yo dije, "bien, perfecto", pero ellos dijeron, "no, no, no, te estás excediendo y el personaje está llegando demasiado lejos", recuerda la actriz.

La también presentadora del "Drew Barrymore Show" explica que se vio "obligada a bajar el tono un poco porque yo había ido incluso más lejos que ellos". Según la actriz, el estudio le aconsejó que no "se desanimara porque vaya tan lejos por la comedia" y Barrymore, al sentir que ese comentario "apelaba a su sensibilidad más que a su ego", decidió bajar un poco el tono de la redactora.