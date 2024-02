Emma Stone gana el BAFTA a mejor actriz y se acuerda de su frase más extravagante de "Pobres Criaturas"

En este año, lleno de éxitos en taquilla, los premios BAFTA que entrega la Academia británica de cine tenía una terna bastante potente, o al menos, una que no había concitado tantos reparos como las nominaciones a los premios Oscar.

En esta ocasión, y haciendo un repaso, habían sido nominadas; Margot Robbie por Barbie, Sandra Hüller por Anatomía de una caída, Carey Mulligan por Maestro, Emma Stone por Pobres Criaturas, Vivian Oparah por Ryah Lane y Fantasia Barrino por El color púrpura.

Pobres Criaturas y La La Land

Stone ganó sin despeinarse y su discurso, cuando recibió el premio, fue uno de los momentos más remarcables de la noche de galardones. Este reconocimiento sería el segundo que gana la estadounidense, luego de obtener el primero con La La Land (su compañero en este rodaje, Ryan Gosling, también estaba nominado por Barbie).

Antes de ello, había sido nominada como estrella debutante en 2011, a mejor actriz de reparto por Birdman y a mejor actriz por La favorita en 2019. Stone celebró su galardón dedicándoselo al guionista que adaptó la novela homónima de Alasdair Gray, Tony McNamara. Es a él al que le responsabiliza de crear un personaje tan excéntrico como Bella Baxter.

[[H3:‘Tengo que ir a pegarle un puñetazo a ese bebé’]]

Ya en el escenario, la estadounidense le dijo al guionista: "Tony, gracias por la frase ‘tengo que ir a pegarle un puñetazo a ese bebé’. Me cambió la vida". Acto seguido, el auditorio estalló en risas. Agradeció a su entrenador lingüístico y a su madre "porque es la mejor persona que conozco en el mundo entero y me inspira cada día". "Ella siempre me ha hecho creer en la idea loca de que podía hacer algo así y estoy más que agradecida. Sin ella nada de esto existiría, ¡incluida mi vida! Así que gracias por eso también, mamá".

Para finalizar, también destacó su propia labor como productora en Pobres Criaturas. "Esta fue la primera película que he producido mientras actuaba, así que se siente doblemente significativo. Ha sido increíble formar parte de ello".