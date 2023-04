Una empresa de Murcia recibe un aluvión de llamadas porque su número aparece en "Los Simpson"

La empresa de telecomunicaciones InnaTic, ubicada en la localidad murciana de Alcantarilla, ha revelado una curiosa situación en la que se ha visto involucrada recientemente. Se trata de que la compañía, que se especializa en la solicitud de ayudas y subvenciones para la aplicación de las nuevas tecnologías en la empresa, ha recibido un aluvión de llamadas de personas y no es porque se trate de potenciales clientes, sino de que su número de teléfono aparece en un episodio de "Los Simpson".

La responsable de la lineal telefónica de la organización, Alicia Manzanares, ha indicado a EFE que InnaTic ha estado recibiendo recientemente llamadas y mensajes de WhatsApp en los que se pregunta por "Spring Escudo". Sin embargo, curiosamente se trata de un episodio emitido por primera vez en España hace 21 años. Se trata del episodio 22 de la temporada 13, titulado "Papá tiene una placa nueva", en el que Homer Simpson crea su propia patrulla de seguridad ciudadana llamada 'Spring Escudo'. En el capitulo, el padre de la familia Simpson se publicita en televisión con el número de teléfono 636 555 347 2, el mismo que tiene la compañía murciana, a excepción del 2.

La empleada ha explicado que recibió el primer mensaje de WhatsApp en 2021, pero que en él se le preguntaba "por algo que no tenía ni idea de lo que era", de manera que decidió no hacerle caso. No fue hasta enero de 2022 cuando, después de varias llamadas y mensajes pidiendo ayuda a "Spring Escudo", un número desconocido le puso en conocimiento de lo que estaba ocurriendo y le explicó que compartía línea telefónica con un servicio de vigilancia ciudadana que salía en Los Simpson.

"Empezaron a mandarnos mensajes de WhatsApp hace ya dos años, y la última llamada fue la semana pasada", comenta Alicia. "A nosotros no nos molesta, nos lo tomamos a risa porque somos un equipo de gente joven que hemos crecido con esta serie y que pasamos muchas horas concentrados frente al ordenador; así que estos mensajes y llamadas nos hacen gracia", detalla la responsable de la empresa murciana.

Las llamadas y las bromas que ha recibido la empresa han acabado creando una divertida anécdota y para finalizar, Manzanares ha querido recordar una de las llamadas anónimas que le aconsejó conservar el número "como si fuera oro porque aparece en la mejor serie de televisión de la historia".