Estos son los siete errores más comunes que cometemos los españoles al aprender inglés

En España, el inglés es la primera lengua extranjera que se estudia en los colegios e institutos. Pese a ello, no somos los mejores hablando esta lengua en Europa, situándonos por debajo de la media europea. Y es que los españoles cometemos una gran cantidad de errores al estudiar o hablar inglés, lo que nos priva de mejorar nuestro nivel.

Según el informe EF EPI 2021, una clasificación mundial que evalúa la comprensión auditiva y lectora de dos millones de personas en 122 países, España solo tiene un nivel de aptitud "medio" y una puntuación de 545, por debajo de más de treinta países europeos, como Italia o Portugal.

¿Por qué a los españoles nos cuesta aprender inglés?

Pronunciación, vocabulario o comprensión auditiva son nuestros principales fallos a la hora de defendernos en este idioma. Más allá de las horas necesarias para estudiar el idioma o de las clases que tomamos a la semana, lo cierto es que en los exámenes, por ejemplo, solemos cometer los mismos errores una y otra vez.

LanguageCert, organización internacional especializada en el desarrollo de exámenes de idiomas, ha identificado los fallos que más se repiten entre los españoles.

En primer lugar, confundimos las preposiciones. Hay más de cien en inglés, aunque las más utilizadas y comunes son "in", "at" y "on". También confundimos con frecuencia "to" y "for".Al ser preposiciones homófonas, es fácil confundirnos si no las tenemos bien interiorizadas. Lo mismo pasa con los adjetivos, que confundimos cuándo terminan en "ed" y cuando en "ing".

También tendemos a omitir el sujeto, puesto que en castellano podemos omitirlo. Pero en inglés, el sujeto no se omite. Asimismo, en la tercera persona del singular, olvidamos que siempre se agrega una "s" al conjugar el verbo, un paso que tendemos a olvidar.

Por otro lado, tendemos a traducir las palabras para entenderlas, y es por eso por lo que nos confundimos con los "false friend", esas palabras cuya traducción al español parece obvia, pero tienen otro significado. Por ejemplo, "actually", que no significa "actualmente", sino "realmente".

La pronunciación también es algo que nos cuesta, y es que olvidamos que hay letras que se escriben pero no se pronuncian, como es el caso de la "l" en "talk" o "walk", así como no debemos añadir una "e" cuando una palabra empieza por "s", como en "spain" o "speaking". Y a la hora de hablar, ordenamos mal las palabras, de tal maneras que olvidamos situar correctamente el verbo auxiliar o los adjetivos.