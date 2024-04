La facturación de las librerías en Sant Jordi crece un 6 por ciento

El Gremio de Libreros de Cataluña estima en un 6 % el incremento de ventas del pasado Sant Jordi con respecto al año 2023, con una facturación de 25,4 millones de euros. Según ha informado el sector, se han vendido 1,98 millones de ejemplares, con una facturación total de 25,4 millones de euros acumulada durante la semana, lo que representa un aumento del 6 % con respecto a 2023; y en total se vendieron más de 70.250 títulos diferentes, frente a los 60.000 del año pasado.

Este dato hace patente, continúa el comunicado, "el talento creativo y la potencia editorial y de la red librera de Cataluña, factores que hacen posible una oferta que responde a la gran diversidad de intereses de la ciudadanía". En cuanto a los géneros, la literatura infantil y juvenil representa el 31 %, la ficción el 35 %, la no ficción el 23 % y el cómic el 11 %. En catalán, la literatura infantil y juvenil representa el 38 %, la ficción el 33 %, la no ficción el 22 % y el cómic el 7 %; y en castellano la ficción representa el 36 %, la no ficción el 27 %, la literatura infantil y juvenil el 21 % y el cómic el 16 %.

Los géneros que más han crecido con respecto a 2023 han sido la ficción, tanto en catalán como en castellano, con incrementos de más de 9 puntos, y el cómic en catalán, con un aumento de 8 puntos frente al año pasado. Por lo que respecta a las lenguas, del total de libros vendidos, el 52 % fueron en catalán y el 48 % en castellano, mientras que por provincias en Barcelona el catalán supuso el 51 % de los ejemplares vendidos, en Girona el 66 %, en Lleida el 56 % y en Tarragona el 52 %.

En novela en castellano, las novelas más vendidas fueron, por este orden, "La grieta del silencio" (Suma), de Javier Castillo; "Tres enigmas para la Organización" (Seix Barral), de Eduardo Mendoza; "Un animal salvaje" (Alfaguara), de Joël Dicker; "En agosto nos vemos" (Random House), de Gabriel García Márquez; y "El niño" (Tusquets), de Fernando Aramburu. En ficción en catalán, la más vendidas fue, como ya se pronosticaba, "Història d'un piano" (Columna), de Ramon Gener; seguida por "Un animal salvatge" (La Campana), de Joël Dicker; "Ocàs i fascinació" (Club Editor), de Eva Baltasar; "Aprendre a esquivar les bales" (La Campana), de Xavi Coral; y "Blackwater I. La riuada" (Blackie Books), de Michael McDowell.

En los libros de no ficción en castellano la triunfadora del Día del Libro en Cataluña fue "Recupera tu mente, reconquista tu vida" (Espasa), de Marian Rojas Estapé; "Hábitos atómicos" (Diana), de James Clear; "Cómo hacer que te pasen cosas buenas" (Espasa), de Marian Rojas Estapé; "Anatomía del mal" (B), de Jordi Wild; y "No hagas montañas de granos de arena" (Grijalbo), de Rafael Santandreu.

En los ensayos en catalán el ranking estaría encabezado por "Tor: Foc encès" (La Campana), de Carles Porta; seguido por "Ments preclares" (La Vanguardia), de Quim Monzó; "Cremo!' (Columna), de Maria Nicolau; "La teva salut comença aquí" (Rosa dels Vents), de Xevi Verdaguer; y "Tres mesos de vacances" (Rosa dels Vents), de Neus Rossell.

En cuanto a los libros infantiles y juveniles en catalán, los más vendidos han sido, por este orden, 'La misteriosa i sorprenent casa de l'avi' (Combel), de Meritxell Martí Orriols; 'La meravellosa i horripilant casa de la iaia' (Combel), de Meritxell Martí, 'Ales de sang' (Columna), de Rebecca Yarros; 'Titó. Excursió al fons del mar' (Estrella Polar) y 'Jo primer' (El Cep i la Nansa), de Míriam Tirado.

Y en castellano, en el ámbito de los libros infantiles y juveniles Rebecca Yarros ocupa la primera y tercera posición con 'Alas de sangre' y 'Alas de hierro' (Planeta), y el resto de más vendidos por orden son 'El jugador número 12' (Montena), de Kings League; 'Una influencer muerta en París' (Planeta), de Blue Jeans; y 'Todos los lugares que mantuvimos en secreto' (Planeta), de Inma Rubiales.