Taylor Swift ha conseguido mantener su álbum "The Tortured Poets Department" en el puesto número 1 en el Reino Unido por sexta semana consecutiva, tras lanzar nuevas versiones del álbum con pistas exclusivas. Sin embargo, algunos fans creen que estas nuevas versiones fueron una estrategia para evitar que Charli XCX y Bon Jovi alcanzaran el primer lugar. Esta no es la primera vez que Swift recibe críticas por parte de los seguidores de otros artistas, especialmente de los de Billie Eilish, debido a sus múltiples versiones de álbumes que le han permitido mantenerse en la cima de las listas por más tiempo. En la quinta semana tras el lanzamiento del álbum el 19 de abril, Swift enfrentó una fuerte competencia por el número 1 con el nuevo álbum de Billie Eilish, "Hit Me Hard And Soft". Para contrarrestar esto, Swift lanzó tres nuevas versiones de su álbum, disponibles solo el 16 y 17 de mayo, cada una con una versión demo de una pista diferente. Eilish respondió con versiones adicionales de su álbum y Swift, a última hora, lanzó más versiones digitales con pistas en vivo de su "Eras Tour" en París, logrando así mantenerse en el primer puesto y relegando el álbum de Eilish al número 2.

La competencia por el número 1 se intensificó debido a una rivalidad entre fanáticos, especialmente después de que Eilish criticara en marzo a los artistas que lanzan múltiples versiones de vinilos solo para aumentar las ventas, comentario que muchos interpretaron como una indirecta a Swift. Eilish aclaró que su crítica no estaba dirigida a nadie en particular, sino que era una observación sobre problemas sistémicos en la industria musical. A pesar de esto, las múltiples versiones de "The Tortured Poets Department" de Swift han sido vistas por algunos como una táctica para bloquear a otros artistas y por otros como un simple intento de ganar más dinero.

El crítico de Pitchfork, Shaad D’Souza, destacó en una columna para The Guardian que la estrategia de Swift de lanzar tantas versiones ha llegado al punto de cansar incluso a sus fanáticos más leales. D’Souza señaló que estas tácticas le permiten a Swift superar a artistas más pequeños y, especialmente, a artistas femeninas más pequeñas en las listas de popularidad, elogiando al mismo tiempo el álbum de Charli XCX, que ha sido el mejor reseñado de 2024 según Metacritic, por capturar el espíritu de la época cultural.

En las redes sociales, Swift ha enfrentado críticas de los seguidores de la música pop. Una publicación que calificaba su lanzamiento del jueves de "Tortured Poets" como "cómicamente embarazoso" obtuvo más de 16,000 me gusta, mientras que otro usuario de X consiguió casi 80,000 me gusta acusando a Swift de ser una "artista obsesionada con la fama y las estadísticas". A pesar de las críticas, Swift sigue dominando las listas y atrayendo la atención tanto de sus seguidores como de sus detractores. Esta dinámica de lanzar múltiples versiones de un álbum, aunque efectiva para mantener su posición en las listas, ha generado un debate sobre la ética y las tácticas en la industria musical actual.