PJ Harvey, Queens Of The Stone Age, Status Quo y James Blake, en Noches del Botánico 2024

PJ Harvey, Queens Of The Stone Age, James Blake y Status Quo son algunos de los 17 nuevos nombres confirmados este martes por la organización de Noches del Botánico 2024, que se celebrará una vez más durante los meses de junio y julio en el Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid. Simple Minds, Loreena McKennitt, James Blunt y Toto son otros artistas que estarán en la octava edición de este ciclo musical de la capital, que el pasado mes de octubre ya desveló que incorporaría a la "boy band" británica Take That.

De momento, el calendario de Noches del Botánico abrirá el 7 de junio con la también británica PJ Harvey, quien no actuaba en Madrid desde su actuación en el ya desparecido festival Summercase de 2007 y que llega a esta cita con un reciente álbum titulado "I Inside the Old Year Dying" (2023). Otra banda de aquel país que hacía mucho que no actuaba en la ciudad es la veterana Status Quo, concretamente desde 2009. Su concierto será el 15 de junio, dos días después del que protagonizará Mikel Izal, quien acaba de dar el salto en solitario tras vivir el éxito colectivo con la banda a la que prestó nombre.

La contundencia roquera de los estadounidenses Queens Of The Stone Age, a los que en las últimas ocasiones siempre se había visto en festivales de gran formato como Mad Cool, volverán esta vez en un formato más cercano el 20 de junio, informa EFE. Le seguirán en el calendario el programa doble conformado por Glen Hansard y St. Paul & The Broken Bones el día 23, así como la electrónica vanguardista y elegante de James Blake el 4 de julio con su último álbum, 'Playing Robots into Heaven' (2023).

Regresará el 9 de julio el toque de folk celta de la canadiense Loreena McKennitt, que ya recaló en Noches del Botánico en 2019, mientras que la jornada del 13 de julio será compartida por dos figuras latinoamericanas, la mexicana Julieta Venegas y el argentino Kevin Johansen. Take That hará suyo el 17 de julio, los americanos Vulfpeck el 21, el británico James Blunt el 22, el 24 será para los escoceses Simple Minds -que se han convertido en una visita habitual de los últimos años- y la banda sueca Passenger aparecerá el 25.

La lista de confirmados se cierra por el momento el 27 de julio con otros veteranos de la música, los americanos Toto. No es fácil disfrutar en Madrid de los autores de éxitos como "Hold The Line" o "Africa", pues no actuaban aquí desde 2006. Las entradas para estos conciertos saldrán a la venta este próximo jueves, 14 de diciembre, a partir de las 12 horas del mediodía y se podrán adquirir a través de la web de Noches del Botánico y de sus distribuidores oficiales. La pasada edición, en la que se dieron cita más de 150.000 asistentes, supuso un punto de inflexión y crecimiento notable para el evento.