Pablo Rada, el gran olvidado del vuelo del “Plus Ultra”, una de las mayores gestas de la aviación mundial

ESCÁNDALO EN LA LOGIA

Cuatro años después de la hazaña del «Plus Ultra», Ramón Franco ingresó en la logia Plus Ultra nº 452 de París, integrada en la disciplina de la Gran Logia de Francia. Su propia esposa, Carmen Díaz, corroboraba la pertenencia de su marido a esta sociedad secreta: «Bajo la disciplina de la Gran Logia de Francia, existía desde 1913 una de habla española llamada, por curiosa coincidencia, Plus Ultra. Allí fue iniciado Ramón». Como todos los profanos, debió pagar 300 francos al iniciarse en la logia. Pablo Rada desembolsó también su cuota correspondiente, pero no pudo ingresar finalmente por una causa de fuerza mayor: la víspera del solemne acto de iniciación fue sorprendido cortejando a la mismísima esposa del Gran Oriente. El escándalo traspasó las paredes de la logia, convirtiéndose en la sarcástica comidilla de no pocos republicanos españoles que se daban cita en los cafés Napolitain y Gramout.