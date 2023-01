Aunque parezca mentira han pasado ya 63 años desde aquel 1 de enero de 1959 cuando triunfó la revolución y Fidel Castro llegó al poder. Aquel día y desde el ayuntamiento de Santiago de Cuba el entonces ilusionante líder cubano dijo:

“Esta vez, por fortuna para Cuba, la Revolución llegará de verdad al poder, no será como en el 95, que vinieron los americanos y se hicieron dueños de esto, ni como en el 33, cuando el pueblo creyó que se estaba haciendo una revolución y llegó el traidor Batista, que se apoderó del poder e instauró una dictadura por once años. Tampoco será como en el 44, año en que las multitudes se enardecieron creyendo que al fin el pueblo había llegado al poder y los que llegaron fueron los ladrones. Esta vez no habrá ladrones, ni traidores ni intervencionistas, esta vez será la Revolución definitiva”.

Y así fue y así ha sido. Pero, lo que Fidel ocultó aquel día triunfante del 1 de enero del 59 es que al final su Revolución se transformaría en una dictadura marxista y comunista y que el pueblo de Cuba iba a perder por completo su libertad.