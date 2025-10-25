Unos cazadores de tesoros creen haber hallado oro nazi valorado en 200 millones de euros bajo un antiguo burdel de las SS

Un grupo de cazadores de tesoros afirma haber localizado una cápsula metálica de grandes dimensiones que podría contener hasta diez toneladas de oro nazi, enterradas bajo los cimientos de un antiguo palacio del siglo XVIII en Minkowskie, al suroeste de Polonia. Según Daily Mail, el hallazgo se produjo a unos tres metros de profundidad, en el subsuelo de una antigua orangerie que durante la Segunda Guerra Mundial fue utilizada por las SS como burdel y lugar de descanso para oficiales alemanes.

La búsqueda fue impulsada por un conjunto de documentos históricos, entre ellos un diario de guerra atribuido a un oficial de las SS conocido como “Michaelis”, y una carta de amor escrita por un soldado alemán a una mujer local. En estos textos se detallaba la ubicación de un cargamento de oro y objetos de valor ocultos en 1945 por orden de Heinrich Himmler, como parte de un plan para financiar un eventual “Cuarto Reich”. El diario menciona explícitamente el traslado de 48 cajas con lingotes de oro, monedas, joyas y objetos religiosos desde la sede de la policía de Breslau (actual Wrocław) hasta el palacio de Minkowskie.

La operación está liderada por la Fundación Puente de Silesia (Silesian Bridge Foundation), que desde 2021 investiga el lugar con autorización de las autoridades locales, después de que Roman Furmaniak, líder del equipo, recibiese acceso a los documentos históricos. Tras dos años de análisis y permisos, las excavaciones comenzaron en mayo de 2022. En 2023 se instalaron tubos de inspección y sensores para explorar el subsuelo sin dañar posibles restos arqueológicos. En octubre de 2025, el equipo anunció que había localizado una cápsula metálica de gran tamaño, lo que podría marcar el inicio de una fase de recuperación supervisada por arqueólogos y autoridades polacas.

Los investigadores creen que la cápsula podría contener hasta 10 toneladas de oro, valoradas en más de 200 millones de euros. Además, especulan que podría albergar joyas, armas, documentos clasificados y objetos saqueados por los nazis en Europa Oriental. El hallazgo podría estar vinculado al llamado “Oro de Breslau”, un tesoro desaparecido en los últimos días del Tercer Reich.

El proyecto ha generado escepticismo entre algunos historiadores, que cuestionan la autenticidad del diario y la veracidad de las pistas. Según una investigación previa de Daily Mail, expertos en historia militar señalan que “no hay evidencia concluyente” de que el oro esté enterrado en el lugar. Sin embargo, la Fundación defiende la validez de sus fuentes y asegura que los resultados del radar y la coherencia de los documentos justifican la excavación.