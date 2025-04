Olivier Wieviorka, historiador: "[En Occidente] hemos pecado de optimismo pensando que la guerra había desaparecido"

Olivier Wieviorka se apoya en una paradoja para crear un libro catedralicio para levantar esta "Historia total de la Segunda Guerra Mundial" (Crítica). Un volumen que nace de constatar que aunque, a primera vista, estamos rodeados de libros sobre el conflicto del 45, realmente no son demasiadas las grandes síntesis que existen sobre el tema.

Tras toda una vida dedicada a dicha cuestión, esta obra innova por su enfoque global, diferente al de sus ilustres predecesoras anglosajonas centradas principalmente en la guerra en sí. Aquí, el historiador aborda todos los frentes: Europa, Asia-Pacífico, África del Norte y Oriente Medio. Y además, se interesa por todos los actores del campo de batalla (canadienses, australianos, indios...) y se interesa por los ámbitos estratégico, ideológico, económico, logístico, diplomático, social, memorístico...

–¿Estamos ante el libro definitivo de la Segunda Guerra Mundial?

–Por supuesto que no, como ocurre con cualquier libro de historia. Su objetivo es ofrecer una síntesis de la Segunda Guerra Mundial que sea accesible y completa al mismo tiempo. En el recuerdo que este conflicto no fue solo una guerra. Muchos países invadidos por Alemania, Italia o Japón sufrieron la ocupación primero, y después, la dictadura, como Francia, cuyo territorio se libró de la violencia de la guerra entre junio de 1940 y junio de 1944, salvo por los bombardeos. Lo que significa que la Segunda Guerra Mundial no puede resumirse como una serie de batallas.

"No creo que estemos cerca de una Tercera Guerra Mundial"

–¿Qué significa el término "total" en su libro?

–Que, ante todo, considero todos los aspectos de esta guerra: enfrentamientos militares, por supuesto, pero también aspectos económicos, sociales y geopolíticos. No se puede entender Kursk sin ignorar la capacidad de los soviéticos para producir tanques en cantidades suficientes. ¡Sin tanques, no hay batalla! "Total" remite así a la idea de "hecho total": la guerra es un todo cuyos componentes deben ser considerados geográfica (he reflexionado sobre Europa como sobre África y Asia) y analíticamente.

–¿Ha querido destruir algunos de los mitos sobre el conflicto?

–Mi idea fue, primero, proponer una visión global del conflicto. Porque si bien tenemos muchas historias de calidad sobre esta guerra, siguen siendo fragmentarias. También quería poner a disposición del público los grandes logros de la investigación, que a menudo se ignoran, y esto me lleva a romper ciertas leyendas, aunque no fuera mi ambición principal.

–Explica que Japón no se detuvo sólo por las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Ha sorprendido.

–La idea de que Japón se vio obligado a rendirse por las bombas de Hiroshima y Nagasaki sigue firmemente anclada en la mente de la gente. Pero esta leyenda olvida el papel de los soviéticos, que lanzaron una ofensiva en Manchuria el 9 de agosto de 1945. Esta ofensiva tuvo éxito y puso a Tokio contra la pared: elegir entre una ocupación estadounidense o una ocupación soviética. La idea de que Japón capituló debido al factor nuclear es el resultado de una narrativa. Estados Unidos pudo excluir a la Unión Soviética de Japón y prohibirle hacer cualquier reclamo. De hecho, a diferencia de Alemania, Estados Unidos es la única potencia ocupante. Además, el Emperador supo presentarse como un soberano que se preocupaba por sus súbditos y que se oponía a la crueldad de los militares extremistas con su sabiduría y benevolencia.

Olivier Wieviorka es profesor en la École Normale Supérieure y miembro del Institut Universitaire de France Crítica

–También llama la atención el papel de Rommel. Ha dejado de ser ese "gran estratega". ¿Fue éste otro éxito de propaganda nazi?

–Sí, todavía somos víctimas de la propaganda del doctor Goebbels. Rommel fue presentado a los alemanes como un genio. De hecho, este excelente táctico y brillante líder de hombres era un mal estratega. Por ejemplo, no le interesaba la administración y no se preocupaba mucho por el suministro de combustible. Además, le gustaba pelear cerca del frente, mientras que un general debería preferir quedarse en la retaguardia para tener una visión global de la batalla. Rommel, el favorito del Führer, era odiado por sus pares y su reputación militar está en gran medida sobreestimada.

–Poco se había hablado de los éxitos de la economía soviética.

–Tenemos una imagen relativamente falsa de la economía soviética, particularmente debido al colapso de la URSS en 1989-1991. Y la realidad es que esta economía soviética superó a su rival alemana. La URSS fue capaz de producir más y mejor que el Tercer Reich. Recurriendo a la producción en masa; favoreciendo materiales fáciles de producir y reparar. El ejército ruso es menos sofisticado que el alemán: el país de los soviéticos no ha diseñado ningún avión a reacción, ni misiles, ni cohetes, ni tanques sofisticados, como el Tigre o el Pantera; pero logró proporcionar al Ejército Rojo el equipo simple y robusto que necesitaba.

"Todavía somos víctimas de la propaganda nazi de Goebbels"

–¿Tiene sentido comparar la época actual con la de hace 80-90 años?

–Siempre debemos ser cautelosos con las comparaciones históricas. Y al mismo tiempo, la situación actual es tan preocupante que esperamos que el pasado nos ofrezca claves para comprender el mundo de hoy. De esta forma, vale la pena señalar algunas analogías: la debilidad de las alianzas condujo a la guerra en 1939. Moscú no estaba suficientemente vinculado a París y Londres para convertirse en aliado, lo que explica por qué la URSS y Alemania concluyeran su pacto en agosto de 1939. Del mismo modo, Estados Unidos no tenía la intención de entrar en la guerra en 1939 para salvar a Francia o Gran Bretaña. En 1914, la automaticidad de las alianzas provocó la conflagración; y en 1939 ocurrió lo contrario. Desde este punto de vista, estamos más cerca del período anterior a la Segunda Guerra Mundial que del período anterior a la Primera. El abandono de Estados Unidos parece abrir la puerta a las demandas rusas.

–¿Y Europa está realmente amenazada?

–Todo depende de lo que entiendas por "amenazado". No creo, aunque puedo estar equivocado, que Rusia quiera invadir Francia, Alemania o incluso Polonia. ¿Acaso tendría los medios para hacerlo? Por otra parte, parece querer recuperar el control de sus "exteriores cercanos", como los países bálticos, Georgia, Moldavia... que perdió con la desintegración de la URSS. La pregunta es si las democracias occidentales consideran que esta ambición hegemónica es una amenaza para Europa y si están dispuestas a comprometerse a contrarrestarla.

"La URSS fue capaz de producir más y mejor que el Tercer Reich"

–¿Estamos cerca de esa “Tercera Guerra Mundial” con la que Trump amenazó a Zelensky?

–No lo creo. En realidad, no hay nada que sugiera que Rusia o China lo quieran. Además, el factor nuclear protege a un cierto número de países: Estados Unidos, pero también Francia y Gran Bretaña. Sin embargo, esto no significa que Europa sea inmune a los conflictos localizados, por ejemplo en los Estados bálticos.

–¿Es posible que esa llamada "Tercera Guerra Mundial", cuando sea, suceda sin bombas y sí con aranceles, ciberataques o algún otro tipo de "guerra"?

–Aquí debemos tener cuidado con los términos. Hablamos de "guerra económica", "guerra cibernética", etc. En mi opinión, estas no son guerras que requieran un enfrentamiento armado. Los enfrentamientos económicos, las campañas de desinformación, etc., siempre han marcado la historia de la humanidad, pero no son guerras en sentido estricto. Ciertamente no estamos en paz, pero estamos lejos de estar en guerra. Debemos mantener el significado de las palabras.

"Los enfrentamientos económicos, las campañas de desinformación, etc., siempre han marcado la historia de la humanidad"

–¿Hemos sido demasiado ingenuos al pensar que la paz en Occidente sería eterna?

–Creíamos que la paz en Europa Occidental sería eterna porque el factor nuclear tenía un efecto disuasorio y porque la construcción europea, como su ampliación, parecía evitar cualquier fuente de conflicto, gracias, entre otras cosas, a la reconciliación franco-alemana. Desde este punto de vista, sin duda hemos pecado de optimismo, olvidando que la guerra no ha desaparecido del planeta aunque ya no afecte a Europa, y que los deseos de hegemonía pueden persistir.