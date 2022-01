Cómo seducir a un nazi para matarlo y sobrevivir en la Resistencia

POR LAS QUE NO SOBREVIVIERON

Para Judy Batalion, este libro era un deber «por las mujeres que no sobrevivieron». Asegura la canadiense que se sintió «como la nieta que no podían tener» y que se vio en la obligación de contar al mundo las aventuras de, entre otras, Frumka Plotnicka, líder en Varsovia y Bedzin que murió disparando a los nazis desde un búnker. «Si no lo hago yo, ¿quién lo hará? ¿Quién va a encontrar estos fragmentos aleatorios sobre ella en yiddish y contárselo al mundo?», se pregunta una Batalion empeñada en la importancia de transmitir que no fueron tres mujeres las que hicieron esto: «Fueron cientos de jóvenes judías involucradas en la Resistencia organizada. Hay que mostrar el alcance de la historia y las diferentes formas en que las mujeres estaban involucradas».