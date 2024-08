Joaquin Phoenix se fuga de su próximo rodaje: un thriller homoerótico

Son tiempos complicados para el cine en la gran pantalla, pero a veces da la sensación de que es el propio cine -o sus artesanos- quienes acaban complicando de más las cosas. Si hace unas semanas éramos conscientes de lo baboso que puede llegar a ser todo un doctor del séptimo arte como Francis Ford Coppola, besuqueando a actrices justo cuando le había dado el día libre a la consultora de intimidad, este fin de semana el escándalo (de nuevo) evitable lo protagoniza el oscarizado intérprete Joaquin Phoenix. El actor de «Gladiator» y «Her», en plena resurrección de taquillazos tras unos años centrado en el cine de autor, se volvió «trending topic» sin desearlo por una espantada de esas que dejan huella, tanto en los equipos técnicos como en los productores encargados de pagar los platos rotos del último capricho hollywoodiense.

Apenas a cinco días de comenzar a rodar su nueva película, un guion que habría estado desarrollando durante años y para el que había elegido como director al respetado Todd Haynes («Carol», «Lejos del cielo»), Phoenix habría salido supuestamente por piernas del rodaje, asustado -según publican la mayoría de medios estadounidenses- por lo explícito de determinadas escenas homoeróticas presentes en el libreto. La duda, por supuesto, pasa ahora por la profesionalidad del actor de «Joker»: ¿solo leyó el guion que tenía que rodar hasta otoño cinco días antes de comenzar a trabajar? O, peor aún, ¿responde el comportamiento de Phoenix a una especie de homofobia súbita tras años siendo considerado uno de los intérpretes más «progres» del nuevo Hollywood?

Sea como sea, las explicaciones de la productora Christine Vachon parecen arrojar un poco de luz sobre la polémica. «Ha sido una auténtica pesadilla. Si no os he devuelto los correos o las llamadas es porque he estado lidiando con esto. Y, por favor, si en algún momento se os ocurre señalarnos a nosotros como productores, no lo hagáis. Esto era un proyecto suyo -en relación a Joaquin Phoenix- y nos lo trajo a nosotros. El historial de nuestra productora respecto a personajes LGBTQ es intachable y está fuera de toda duda nuestro compromiso. No empeoréis la situación», explicaba la reputada productora en su página personal de Facebook, agobiada por el esperpento creado por el actor.

Según informaba este fin de semana «Variety», las explicaciones del entorno de Phoenix pasaban por dos versiones: una primera, escudándose en los continuos problemas de ansiedad y salud mental que ha desarrollado el actor y que le han hecho perderse varios proyectos importante; y otra, un poco menos genérica, explicando que el actor no se sentía cómodo con la película, con cómo se había estado planteando, y solo fue capaz de decir que no cuando ya era demasiado tarde y hasta los escenarios de rodaje se habían construido. Se habla, ahora, de pérdidas millonarias, porque preguntada por el mismo medio, la productora explica que el rol de Phoenix «no se puede reemplazar» con otro actor, práctica habitual en Hollywood, que sin embargo aquí podría responder a algún tipo de cláusula faustiana por la que solo el actor y guionista pueda protagonizar su propio libreto.