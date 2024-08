La carga irónica de Pérez-Reverte contra las lenguas cooficiales: "Adoro Disneylandia"

Arturo Pérez-Reverte no descansa ni en verano. Le encanta polemizar (o expresar su opinión sin pelos en la lengua, que en estos tiempos viene a ser lo mismo); al menos por redes sociales.

Así, el académico y escritor publicó recientemente un tuit en el que sobre una imagen de unas indicaciones en dos idiomas, español y bable (o asturiano), escribió: "No puedo imaginar qué haríamos sin estas imprescindibles traducciones".

Reverte contestó a una de las cientos de respuestas de usuarios de X ofendidos: "Algo me dice que usted prescindiría de la segunda opción", dijo @Fulanito en réplica al novelista cartagenero. "No, no, se equivoca. Incluso voy más allá: soy partidario que que en Galicia se rotule sólo en gallego; en Cataluña, sólo en catalán; en el País Vasco, sólo en euskera; en Asturias, sólo en bable; en Aragón, sólo en fabla; en Mursia, sólo en panocho...", aseguró el autor de 'Línea de fuego' siguiendo con su tono irónico.

Una aseveración que remató con un condescendiente "Adoro Disneylandia".

@Menganito, a su vez, le preguntó "Por qué te molesta la llingua asturiana?". "No me molesta ninguna lengua ni dialecto, estimado señor. Al contrario, respeto a quienes las conocen y las hablan. Ya me gustaría a mí. Quienes me irritan son los oportunistas, los aprovechados, los fanáticos y los tontos, que los hay en cualquier idioma, incluido el español", replicó el escritor sentencioso.

Asimismo, unos días atrás, después de que el socialista Illa saliera elegido President de la Generalitat con los apoyos de ERC, Arturo Pérez-Reverte escribió en X una sugerencia, también en relación a las lenguas cooficiales, con mucho sentido:

"Critican que ciertos ultras de Junts se nieguen a hablar español cuando responden a periodistas no catalanes. Y no veo el problema. Bastaría con que los medios no tradujeran lo que dicen, o no lo emitiesen. Tengo la certeza de que hablarían todos en un castellano impecable."