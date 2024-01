Los índices de lectura se mantienen estables tras la pandemia: "Hay que mejorar la calidad de vida"

El Barómetro anual de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España acaba de ser presentado por parte de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE). Con la presencia y participación del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, encargado de la clausura del acto, se ha presentado el informe de 2023, según el cual el porcentaje de españoles que lee libros se mantiene estable, en torno al 68%, tras el fuerte incremento que se registró durante la pandemia. Además, el porcentaje de aquellos que leen en su tiempo libre, por ocio, se situó en el 64,1%, cifra que es ligeramente inferior a la registrada en 2022. Algo que no es negativo, pues si hacemos un análisis de la última década, desde 2012 el porcentaje de lectores que lee en su tiempo libre se ha incrementado en cinco puntos porcentuales. Urtasun, ha defendido que la lectura es un "ecosistema" que su departamento debe proteger y aspira a que estos índices lector "vayan a más". Respecto a las personas no lectoras, ha reconocido que puede ser un indicador "del modo de vida que se lleva" en muchas ocasiones en España. "Hay que mejorar la calidad de vida de ese tiempo libre, a menudo con trabajos compatibles con la vida", ha destacado.

Del Barómetro de 2023 destaca, en palabras de Daniel Fernández, presidente de la FGEE, "la consolidación del importante incremento experimentado durante la pandemia y, especialmente durante el confinamiento, que registró más de cinco puntos. Desde entonces, los índices han presentado una cierta estabilidad. Del análisis de este estudio, sigue llamando la atención un dato, el 35,9 % de los consultados afirma no leer nunca o casi nunca. Es por ello por lo que creemos que es necesario redoblar los esfuerzos para reducir estas cifras y que, de una vez por todas, deje de ser una constante que uno de cada tres españoles no tenga la lectura de libros como uno de sus hábitos", reivindica.

Los datos de este informe se suelen mostrar, además de en líneas generales, en función del género, la edad o la localización geográfica. En este sentido, destaca que el porcentaje de mujeres que dedican su tiempo libre a la lectura de libros supera al de los hombres en todos los tramos de edad, destacando la diferencia porcentual de 17,5 puntos que se registra en los lectores del grupo comprendido entre los 25 y 34 años, alcanzando las mujeres un 73,4 % mientras que los hombres un 55,9 %. Dicha diferencia logra su menor registro en el tramo de más de 65 años, con un 5,9 % (mujeres con un 56,2 % y hombres con un 50,3 %). En general, el 68,6% de las mujeres leen libros en su tiempo libre, frente al 59,3% de los hombres, algo que si comparamos con 2012 el porcentaje femenino ha crecido 5,3 puntos porcentuales, mientras que el de los hombres en 4,5 puntos.

En cuanto a edades, el tramo con mayor población lectora es el comprendido entre los 14 y los 25 años, destacando el crecimiento de la población de 65 y más años, que ha leído más desde 2012, con un incremento de 15,5 puntos porcentuales. En cuanto al nivel educativo, el 86,1 % de los universitarios lee en su tiempo libre. Así como por Comunidades Autónomas, solo 6 de ella se encuentran por encima de la media de España, que ha alcanzado un 64,1%: Madrid (73,5%), Cataluña (68,2%), Navarra (68,1%), País Vasco (67,8%), La Rioja (66,6%) y Aragón (64,3%). "Aquellas que tienen grandes concentraciones urbanas tienen un mayor índice lector frente a aquellas más rurales que, además, tienen población más envejecida. Debemos trabajar para ir reduciendo estas diferencias”, resumió Fernández.

¿Por qué no leen los españoles?

La gran pregunta, año tras año, es la de por qué los españoles no leen. Y el Barómetro trata anualmente de dar respuesta. Según sus estudios, cuatro de cada diez españoles que no tienen hábito lector argumentan que la falta de tiempo libre (44,3%) es su razón principal para no leer libros. Esta cifra se incrementa a 54,4% entre la población de 55 a 64 años. El 31,1% señala que prefiere emplear su tiempo libre en otros entretenimientos, mientras que el 29,7% manifiesta una falta de interés y el 1,6% no lee por motivos de vista o salud.