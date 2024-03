Israel Elejalde: «Es tan horrible lo que se hizo, que quizá el diablo esté detrás»

Los clásicos nos siguen interpelando, nos hablan de los conflictos eternos e irresolubles del ser humano, de ahí que el dramaturgo Pablo Remón haya vuelto a Chéjov en sesión doble, una experiencia inédita con dos versiones diferentes del mismo texto, «Vania x Vania», que está en las Naves del Matadero con Israel Elejalde como parte del elenco. El actor recomienda «Nuestra parte de noche» de la argentina Mariana Enríquez.

¿Cuándo descubrió este libro?

Me lo recomendó Pedro Almodóvar, lo compré al día siguiente y yo, que no soy lector ávido de novela, quedé absolutamente fascinado, me atrapó porque es una de esas novelas que no puedes soltar, 700 páginas que leí en una semana.

¿En qué reside su poder de atracción?

En la voz tan poderosa y particular de Enríquez, además, me gusta la literatura de terror, Poe, Lovecraft…y ella tiene todo ese poder y misterio, pero diría incluso, que escribe mejor, hay un retrato familiar muy poderoso y emocionante, que mezcla con el ocultismo en una especie de reflexión sobre el origen del mal, a la vez que hace un retrato sui géneris de la dictadura argentina.

¿La violencia que vivimos es más aterradora que la ficción?

Más que construir un monstruo para dar miedo, ella hace terror de personas que ya lo hacían sin que hubiera monstruos, que hacían desaparecer a gente tirándola desde aviones. Es tan horrible lo que se hizo, que quizá está relacionado con algo que no entendemos, que el diablo está detrás, y en lugar de hacer una reflexión filosófica o un retrato de los horrores de una dictadura, lo convierte en género de terror, es decir, es tan horrible esto que no puede ser real.

¿A quién lo recomendaría?

A cualquier lector que le guste una historia bien contada y bien escrita, sin miedo a 700 páginas, incluso a gente a la que este tipo de literatura le dé algo de aprensión, porque la emoción que late en la relación padre-hijo y el misterio con que retrata la historia, te acaba atrapando. No entiendo cómo todavía no han hecho una serie, porque es carne de serie.