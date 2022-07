Alfred García: «“Sapiens” confirma que hace 30.000 años la calidad de vida era mayor»

El tiempo es ese medidor inalterable en el que transitamos sin apenas darnos cuenta. Es infinito, inabarcable, y está cargado de aprendizajes sobre los que sentar nuestras decisiones y pasos vitales. Así lo ve Alfred García, músico ambicioso que, habiendo publicado hace medio año «1997», está planteando una gira que abarque dicho álbum y dos más, porque «necesitábamos tener repertorio y hacer algo revolucionario en el directo». Ayer anunciaba el lanzamiento el 22 de julio de «2001», su nueva canción y nuevo proyecto y, mientras tanto, aprovecha el tiempo sin perdonar la lectura, y recomienda el libro que ahora tiene entre manos: «Sapiens. De animales a dioses», de Yuval Noah Harari.

¿Por qué lo elige?

Llevo 100 páginas, me está gustando mucho y estoy descubriendo lo que quería. Es una breve historia de la humanidad y me ha interesado el arranque, sobre las primeras tribus. En su momento empecé a preguntarme sobre si la sociedad actual había avanzado o retrocedido, si en la época en que más tiempo y herramientas tenemos hacemos más cosas. Y con este libro he leído que los recolectores de hace 30.000 años tenían mejor calidad de vida que alguien que trabaja ahora en una fábrica.

Entonces, ¿cree que hemos retrocedido?

Sí. Es cierto que en aquella época te la jugabas con encontrarte a un tigre en tus excursiones... pero con mi psicóloga hablo mucho de lo que supone vivir la aventura, caminar por la selva de la vida y no fijarse en las metas.

¿Es la lectura de historias humanas lo que le interesa?

Sobre todo me atrae aprender sobre cómo los humanos reaccionamos a la vida, cómo nos desarrollamos. Me fascina el cambio de opinión, la libertad que te da. Por eso me fui a vivir un año y medio al campo, de una manera más primitiva, para dedicarme a una vida centrada en cuidar lo que crece. Y me di cuenta de que ordenaba mucho más mi tiempo.

El autor israelí Yuval Noah Harari investiga las relaciones entre la Historia y la biología FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

¿Qué principal aprendizaje extrae del libro?

Que hay muchas alternativas a la vida que nos plantea esta época. Ahora contamos con todo para tener tiempo, pero cada vez veo más gente que dice lo contrario. Y al leer «Sapiens» he podido contrastar que hace 30.000 años tenían una calidad de vida más fuerte, y que ésta disminuye conforme pasan los años.

¿A quién o quiénes le recomienda su lectura?

A los que estén abiertos a cambiar de opinión y realmente les interese la aventura que supone vivir la vida de una manera intensa, bella y pura.