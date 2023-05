Editoriales Indómitas, el adelanto del Festival POETAS, desembarca en la Feria del Libro de Madrid

Indómitas es el preámbulo del Festival POETAS, una fiesta dentro de otra fiesta, una feria de editoriales dentro de la Feria del Libro. Un juego de matrioskas que desdibuja los significados y los significantes, igual que hace malabarismos con el contenido y el continente. Porque eso es POETAS: ni toda la poesía está en la palabra poesía, ni todo libro es un libro, ¿qué pasa cuando nada es norma y todo es excepción?

El 26, 27 y 28 de mayo, el colectivo POETAS reúne en un recinto, dentro de la Feria del Libro, a las editoriales más exóticas y extrañas del panorama editorial. Una apuesta por seguir transgrediendo los límites y llamar a las cosas por otros nombres. «Más de una veintena de editoriales, de aquí y de allá, que son difíciles de sujetar, que son difíciles de amansar, que expanden el concepto del libro», dice Eva Orúe, directora de la Feria del Libro.

Indómitas ocupará una estructura modular abierta de 8x10m. Los visitantes de la 82ª edición de la Feria del Libro de Madrid podrán disfrutar de un espacio en el que se darán cita la creatividad, la innovación y los nuevos formatos; una oportunidad única para conocer iniciativas nacionales e internacionales que exploran fórmulas como el fanzine, la revista ensamblada o el libro de artista.

La Más Bella realizará una edición especial de una revista ensamblada, Pasapágina, con 300 ejemplares que estarán a la venta durante los tres días de Indómitas. Por este pabellón pasarán artistas de la talla de Alberto García-Alix, firmando su libro en el stand de Cabeza de Chorlito, artistas ya referentes de la ciudad como Ajo, Javier Corcobado o Violeta Gil serán por unas horas libreros del stand, así como el público podrá ver en directo producciones de varias de estas editoras.

En palabras de Olona, que coordina POETAS y Arrebato Libros –uno de los sellos que participan en Indómitas–, «estamos muy felices de abrir ahora esta nueva puerta junto con la Feria del Libro de Madrid, para que, por primera vez, estas editoriales que son otra forma de ver la producción editorial, estén también presentes en un evento de gran escala y que permita ampliar la visión del público visitante de la Feria».

Pero Indómitas es sólo el pistoletazo de salida, Indómitas es la mecha, tras la que llega el 30 de septiembre, el Festival POETAS. Y será en el Ateneo de Madrid. Más de ocho horas de programación ininterrumpida en uno de los lugares más emblemáticos de Madrid.

Para abrir boca, quedan las palabras dedicadas al Festival POETAS por el ex presidente uruguayo Pepe Mújica, que cede su imagen en el cartel de su 17ª edición: “Queridos POETAS de España, esa patria de charanga y pandereta, se me amontonaron los años y me cuesta viajar, pero lleven el aliento desde el Sur; si la poesía existe, seguramente andará volando por ahí y espero que la magia de las palabras nos permita comunicarnos de alguna forma; hasta siempre, por siempre, por esperanza, por empezar siempre de nuevo y hasta el fin”.

Poetas es un festival que siempre ha ido más allá de la propia palabra que lo define. Nunca ha querido quedarse en esta descripción reductora y ha buscado poetas donde solo había pintores, escritores, cocineros, cómicos, músicos, arquitectos, bailarines, cantantes, artistas, charlatanes, locos o inadaptados. El festival, avanza desde el reconocimiento a los que hicieron posible otras ediciones y consolidando las columnas sobre las que seguir construyendo su presente y su futuro con nuevos poetas y artistas que impulsan el arte y la poesía en toda su expresión.

Una iniciativa cultural que organiza Arrebato Libros con el apoyo de Acción Cultural Española, Institut Ramon Llull, Ministerio de Cultura, Europa Creativa y Versópolis.