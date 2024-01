El injusto día a día de la España colonial

Después del que culminó en el desembarco de Estados Unidos en Normandía, España es el país que ha realizado el mayor desplazamiento de soldados de la historia. Fue durante la Guerra Necesaria, o la de independencia cubana (entre 1895 y 1898), cuando 200.000 soldados españoles cruzaron el Atlántico para enfrentarse sin mucho éxito contra los 40.000 hombres del ejército libertador. La gran mayoría de las más de 62.000 bajas, apunta la escritora Mayte Uceda, «se debieron a enfermedades tropicales. El Ejército español en aquella época languidecía, estaba agotado de tantas guerras, no tenía uniformidad adecuada para caminar por la manigua, esa zona de vegetación espesa, húmeda». ¿Qué les hacía avanzar? Las ideas. «Hay personas que consideran que merece la pena dar la vida por ellas. Pero pienso que si le preguntáramos a un soldado de 20 años si valió la pena morir en la Primera Guerra Mundial, diría que no», apunta la autora asturiana. Los cambios, los avances, no responden tanto a guerras y víctimas, sino a «esas personas altruistas que hay en todas las sociedades, con unas sensibilidades diferentes a lo que marca la tendencia de su época. Siempre que haya personas así el ser humano podrá progresar».

En su nueva novela «El maestro de azúcar» (Planeta) hay dos perfiles que simbolizan esta lucha basada en la esperanza: Mar y Víctor. La primera es hija del médico de Colombres, un pequeño pueblo asturiano. Emigran a Cuba, para dirigir un consultorio médico en la plantación de azúcar Dos Hermanos. Allí conoce a Víctor, el maestro de azúcar, que se casará con Paulina, también de Colombres, una joven humilde y viuda. Personajes variados, de infancias y trayectorias muy diversas, pero con algo en común: son testigo de las duras injusticias sociales que existen en Cuba, y más especialmente en la plantación, y luchan contra ello.

Entrevista con la escritora Mayte Uceda que presenta su obra “Maestro de azucar”, una novela colonial que tras Alberto R. Roldán Fotógrafos

La trama se ubica en una época convulsa: a las puertas de la Guerra Necesaria que dará a la isla su independencia, y con la esclavitud recién abolida. Un contexto en el que Uceda vio un gran potencial para su libro, pues «se emigraba a la isla conociendo solo sus bondades. La Habana era todo vida, color. Las plantaciones eran como pequeños pueblos, y el choque llegaba cuando se observaban los barracones de los trabajadores, donde convivían africanos de distintas etnias a quienes se les maltrataba de una forma brutal. La esclavitud fue como un tren que venía a toda velocidad y se paró de repente: no se quedó quieto al instante, sino que arrastró con su inercia muchos metros. Personas nacidas en la esclavitud no tenían dinero para independizarse, y algunos optaban por quedarse donde estaban a cambio de tierras».

Defiende la escritora que a la hora de estudiar la historia «no se profundiza en cómo era la vida, porque a lo mejor no interesa». En el caso del colonialismo español «hay una vergüenza que impide exhibir lo que ocurrió. Los anglosajones lo muestran en sus películas y sus libros, pero para nosotros es un tema que no nos gusta recordar». ¿De dónde viene ese pudor? «Pretendemos juzgar a nuestros antepasados con una visión actual. Sí, estaba mal, era un sistema de explotación brutal, eso es condenable en todos los sentidos. Pero era otra época y somos incapaces de entenderla», añade.

Aquel era, además, un mundo de hombres. Por ello Uceda ha creado una novela con gran peso femenino. El germen de esta historia se ubica en «una carta de un emigrante español que estaba en La Habana. Le decía a su familia que se sentía solo, y que si había alguna mujer con la que pudiera casarse. Me sorprendió esa forma de buscar esposa». Así arranca la novela, y se introduce en una época en la que «no se hablaba de feminismos, pero sí de mujeres adelantadas a su tiempo. Mar lo está, por ejemplo, y si viviera hoy sería una feminista muy reivindicativa», opina. Con ella, la autora reivindica la imposibilidad de que la mujer fuese entonces a la Universidad. No porque estuviera prohibido por ninguna ley, «sino porque no se contemplaba. De forma anecdótica sí fue alguna española, pero para ello tenía que ser aprobado por el Consejo de Ministros», concluye.