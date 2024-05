Lloyd Llewellyn-Jones: “Si tuvieran el modelo persa en India o Centro América podrían tener vida más digna"

“Los Persas: la era de los grandes reyes” ha llegado a España con la editorial Ático de los libros y en él el historiador de Gales Lloyd Llewellys-Jones habla sobre la dinastía aqueménida persa, “el mayor imperio que el mundo ha visto”. Eran “la primera superpotencia” mundial, asegura el autor. Estos reinaron desde el 550 a.C hasta el 330 a.C, momento en el que fueron derrotados por Alejandro Magno. Con este libro el escritor pretende, al ser profesor de historia antigua, enseñar este Imperio “al público general” e “intentar romper este mito de discrepancia entre Occidente y Oriente, esta guerra de culturas en la que llevamos desde Heródoto”. Llewelly-Jones dice que ambos no son tan diferentes y “hay momentos en la cultura antigua de Grecia que lo demuestra”, concretamente a través de las guerras médicas en las que el Imperio aqueménida de Persia luchó con el mundo helénico, terminando con la conquista de Alejandro el Grande. “Las madres de los persas lloran por sus hijos como las madres etíopes lo hacen”, dice el escritor.

Esto lo traslada a la actualidad, debido a que “hay momentos en los que vemos caer esas barreras, como hoy en día entre Israel y Palestina, podemos llorar por los padres de ambos bandos”. A pesar de tener idiomas diferentes el autor asegura que cuando va a Irán se siente en casa. “Otra razón por la que escribí el libro es para hacer una especie de carta de amor a los iraníes que están viviendo en un régimen terrible. Son personas sofisticadas y culturizadas cuya historia necesita ser conocida”, explica.

El persa era un imperio que destacaba por no imponer, al contrario de civilizaciones como los romanos, sus costumbres, religión o cultura en los territorios que conquistaban. “Vamos desde Escocia a Siria y podemos distinguir una ciudad romana: el uso del latín, la toga… es el modelo que siempre hemos tenido de Imperio, pero lo que es remarcable de los persas es que no hicieron eso para nada en sus conquistas”. Aunque deja claro que “un Imperio no se forma por negociación”, los persas era un pueblo que destacaba por su poder militar, pero, a pesar de eso, lo que sucede después de conseguir un territorio “es muy interesante, porque entonces, siempre que la gente conquistada pagara sus impuestos, rindieran tributo al gran Rey y permanecieran en paz, básicamente tenían derecho a tener su propia religión, usar su propio idioma y usar su propio estilo de gobierno”.

El antiguo Irán de los persas era un territorio multicultural y tolerante, “hoy en Irán hay un Estado muy dividido” explica el historiador, este país tiene una de las poblaciones más jóvenes del planeta con una media de edad de 33 años, pero “es una población muy joven siendo gobernada por un grupo conservativo de hombres mayores que no ven el mismo mundo para nada”. “El uso de la historia en Irán es muy desafiante porque los jóvenes admiran, de una manera muy ingenua, no conocen mucho sobre ello, el Imperio persa, el pasado persa, tenían grandes figuras como Ciro (Ciro el grande, instaurador de la dinastía aqueménida) tenían este imperio tolerante y se preguntan ¿por qué no lo tenemos ahora?”. Añade que a pesar de que los jóvenes del país estén interesados en su pasado, “el sistema teocrático no quiere saber nada del mundo preislámico. Así que la historia en el Irán actual es un tema muy peligroso, en las escuelas no se habla del pasado preislámico, es como si nunca hubiera ocurrido, pero por Internet los jóvenes iraníes conocen su pasado y quieren reclamarlo”.

Una vida más digna

El profesor dice haber llevado a sus estudiantes a Irán, le encanta llevar a gente joven porque conocen a personas de su edad que le dejan un mensaje claro: “por favor cuando vayáis a casa decir a vuestros amigos y familiares que no somos terroristas”. “Esta es la tragedia de Irán” prosigue explicando “ser gobernado por un Gobierno que no habla por su gente”. Llewellys se lamenta de que este Imperio casi no sea estudiado en universidades e institutos alrededor del mundo “es un modelo diferente de cómo los Imperios pudieron ser” y aunque remarca que la idea de Imperio no le gusta, “si tuviéramos el modelo persa en India, Brasil o Centro América, podrían tener una forma de vida más digna”. Los persas tenían una manera de gobernar, que tal y como afirma el historiador, Occidente podría haber aprendido.

Además de ser catedrático de Historia Antigua, Llewellyn-Jones también ha trabajado en el mundo del cine histórico como consultor. Afirma que los persas no están representados en el cine de una manera adecuada, pero que se deben distinguir dos categorías en este tipo de producciones: las que son “mitos” y las que pretender ser fidedignas a la historia. “Películas como “300” no me ofenden porque como todos los mitos, como por ejemplo “El señor de los anillos”, puedes hacer lo que quieras con él, pero en películas como “Alexander” de Oliver Stone que pretende ser realista, quiero ver una versión verdadera representada”. No cree que esta película de 2004 de Stone fuera un buen ejemplo de representación histórica, el director “tenía grandes ambiciones por esta película” pero “fueron arruinadas”. “Sé que quería actores de Irán en los roles de los persas y hacerles hablar en persa con subtítulos, pero los Estudios de Hollywood decidieron que no”, asegura.

A la hora de ser fiel a la Historia, explica que “hacer un documental es de alguna manera más satisfactorio que hacer una película”. Habla del documental de Netflix “Alejandro Magno: La creación de un dios” en el que participó, este “fue más interesante”, “los directores del documental querían que los académicos lideraran la historia, podíamos tener opiniones diferentes”.

El 21 de mayo Lloyd Llewellyn- Jones publicará “The Cleopatras: The Forgotten Queens of Egypt” (“Las Cleopatras: Las reinas olvidadas de Egipto”) que adelanta que también se publicará en español. Además de esto, está escribiendo una biografía de la ciudad de Babilonia y le encantaría poder llegar a contar todo lo que no relató en su libro “Los Persas: la era de los grandes reyes” sobre “la vida diaria, la cultura, el arte de la fiesta, del beber, de montar a caballo, la vestimenta…” de esta civilización.