Martínez de Pisón, Luz Gabás o Aramburu: nuestras recomendaciones en literatura española

Recopilamos en este especial del Día del Libro las principales apuestas editoriales que se han publicado en los últimos meses, tanto de literatura española y catalana como en la extranjera, así como los grandes títulos que responden al género del ensayo. En este artículo, podrá encontrar las obras españolas que le recomendamos.

[[H2:«Castillos de fuego», de Ignacio Martínez de Pisón]]

Miedo, hambre y delaciones en el Madrid de la posguerra

El escritor reconstruye las esperanzas y las desilusiones que marcaron esta época con «Castillos de fuego», su regreso a la novela

El escritor Ignacio Martínez de Pisón, autor de «Enterrar a los muertos», «La buena reputación» y «Dientes de leche», que recibieron favorables reseñas por parte de la crítica y lo consagraron como uno de los mejores narradores del realismo español actual, ha regresado a los tiempos de la posguerra con una historia ambiciosa y de largo aliento, «Castillos de fuego» (seix Barral), una obra descarnada, sin concesiones, que arranca con una prometedora descripción del traslado a Madrid del cuerpo de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange Española, que fue fusilado en Alicante el 20 de noviembre del 36. Un tétrico paseíllo que aglutina a su alrededor a gentes de distinto parecido y singulares taxonomías que, impelidos por la curiosidad, se arremolinan para ver la fúnebre comitiva y lo que ocurre durante su avance. Con esta fulgurante escena inicial, repleta de simbolismo y que proporciona un marco inicial a la historia, el novelista da pie a una narración que despliega ante el lector el retrato de aquel Madrid de entonces, el de la posguerra, con todas las miserias que lidiaban sus habitantes. En lugar de centrarse en las grandes personalidades –políticos, militares y otros prohombres que presidieron desde sus cargos ese momento de nuestro pasado–, Martínez de Pisón ha preferido centrar el foco en las personas corrientes, en los vecinos comunes que cualquiera podía encontrar día a día en esos años.

A través de todas estas historias cruzadas, el autor arroja luz sobre dicho periodo y muestra no solo los pormenores de la vida cotidiana, sino también las enormes vilezas que caracterizaron esa época. Aquí están las ropas desaseadas y tazadas, las penurias que trae el hambre, las delaciones de los vecinos y la represión que la Dictadura impuso en los primeros compases y que supusieron para muchos una prolongación de la Guerra Civil en tiempos de paz.]]]]

Esta obra se suma a otro título, también publicado a lo largo del curso de este año literario, «14 de abril» (Libros del Asteroide), del escritor Paco Cerdà, que reconstruye desde la misma perspectiva que Martínez de Pisón, la de las personas anónimas, qué ocurrió en realidad el día de la proclamación de la Segunda República y que muestra toda su dureza lejos de miradas míticas o placenteras. En ambos casos suponen unos frescos repletos de viveza que ponen al lector en comunión con aquellas duras jornadas de nuestro pasado.

Miradas populares

Ignacio Martínez de Pisón aborda la posguerra con un afán mayor que el meramente descriptivo. A través de una amplia catenaria de personajes parece sumergirse en la propia condición humana y enseñar de qué estamos hechos. Por estas páginas no asoman solamente nombres, sino las palabras que definen sus estados. Aquí está la esperanza de los que aspiran a encontrar unas mejores posibilidades para salir hacia adelante; el miedo de todos aquellos que estuvieron en el lado equivocado o suscribieron ideologías que salieron perdiendo en la confrontación de 1936-1939; quienes desean purgar lo que han sido forjándose una identidad distinta, aunque sea renunciando a lo que fueron o creían, para intentar amoldarse al nuevo régimen imperante; los que aguardan su futuro encerrados en un centro penitenciario, los tullidos que ha dejado la guerra o la vileza de esos hombres que son capaces de sacar beneficios de las carestías y las necesidades a través del estraperlo. Ignacio Martínez de Pisón, que se empapó de los diarios impresos durante ese periodo, ofrece así una enorme novela coral que, aparte de la cimentación literaria, rechaza una vigorosa reconstrucción histórica de esa década, pero sin esconder ninguno de los elementos fundamentales que la marcaron, como la enorme represión que la dictadura de Francisco Franco llevó a cabo.

«Las voces de Adriana», de Elvira Navarro

Secretos, intemperies y soledades de la vida

La autora de «La ciudad feliz» y de «Los últimos días de Adelaida García Morales» ha vuelto a demostrar por qué su voz es una de las más destacadas de la narrativa española actual. Su irrupción con «La ciudad en invierno» auguraba ya un brillante recorrido que ahora ha confirmado y consolidado con otro gran libro aplaudido por la crítica: «Las voces de Adriana». La escritora ha apostado la narración a una estructura dividida en tres movimientos que a su vez hacen referencia a otros pilares fundamentales vinculados estrechamente con la condición humana: la memoria, la muerte y la lealtad hacia los antepasados.

A través de estos ejes principales se adentra en el alma de la protagonista, Adriana, una consumidora de amores por App, una mujer que comparte varios duelos y que vive pegada a las inercias contemporáneas que traen consigo las redes sociales, que es una manera en diferido de acercarse a la vida real. Su existencia se desliza entre el trepidante ritmo de internet, el miedo a salir de los caminos marcados y, sobre todo, la presencia de una casa y el secreto sin revelar de una abuela y de una madre que acabarán contando unos hechos dramáticos que resultarán trascendentales. Elvira Navarro firma así un título de un enorme intimismo e impronta narrativa derivada de su estilo.

[[H2:«Las brujas y el inquisidor», de Elvira Roca Barea

Un inquisidor racionalista en un mundo de brujas

Elvira Roca Barea, la célebre autora de «Imperiofobia», un volumen donde rompía con muchos tópicos vigentes y falsos sobre nuestro pasado para ofrecer una mirada renovada y más limpia, se ha dado un respiro dejando por un momento el estudio de la historia para debutar en la literatura con «Las brujas y el inquisidor», un debut que ha sido correspondido ya con un reconocimiento: el Premio Azorín de Novela. Una obra ambientada en la sucesión de hechos que rodeó el proceso de las brujas de Zugarramurdi, un lugar vinculado a multitud de leyendas y que ahora ella expone y explica de una manera racional y convincente.

Pero, haciendo honor a su polémica figura, que siempre ha negado la leyenda negra y reivindicado los factores progresistas y modernos de nuestra Historia, ha querido rescatar un personaje real, pero ignorado hasta ahora: Alonso de Salazar, un miembro del Santo Oficio singular que no responde a los tópicos de hombre fanático y que, como habían hecho otros, en lugar de dejarse arrastrar por las supersticiones y extendidas supercherías que predominaban en la zona, aplicó el sentido común para averiguar qué estaba pasando en realidad. Su intervención, aunque no evitó el famoso proceso, sí ayudó a atajar las delaciones y tranquilizar a las poblaciones. Un hombre de religión, pero también con fe en la racionalidad.

[[H2:«En la boca del lobo», de Elvira Lindo]]

Todos los cuentos que construyen nuestra vida

Esta es una escritora que apenas necesita presentación. Elvira Lindo ha ido construyéndose poco a poco, pero con un enorme éxito, una sólida trayectoria literaria que en los últimos tiempos ha tomado caminos nuevos y originales, sorprendiendo siempre a sus lectores. Con «El otro barrio», la autora desembarcaba en la llamada literatura de adultos. A partir de ahí, ha ido explorando otros caminos nuevos y otras clases de historias. Con «En la boca del lobo» se adentra con enorme eficencia en todas estas que suele haber a nuestro alrededor y que construyen nuestro entorno. Julieta y su madre deciden pasar un verano en un pueblo retirado. Creen que así podrán alejarse, dejar atrás o pausar por un momento los problemas que arrastran consigo. Pero lo que menos esperan es que durante su estancia empezarán a comprender que esa aldea, solitaria, tranquila, está enterrada en historias que nunca habían pensado.

[[H2:«Nosotros», de Manuel Vilas]]

Cómo seguir viviendo después de una pérdida

El escritor Manuel Vilas ha recurrido a su evidente y marcada veta poética para confeccionar un libro de márgenes arriesgados y sutiles sobre la naturaleza del amor, el duelo y la libertad. Su novela «Nosotros», que ha ganado el Premio Nadal, cuenta la historia de una mujer que, después de haber vivido una impresionante historia de amor con su marido, se enfrenta a la pérdida repentina de su pareja, que la obligará a levantar la cabeza y mirar a su alrededor. A partir de ese momento, inicia un largo periplo que discurre por tres aristas distintas. Por un lado, es un viaje geográfico; por otro, un recorrido interior, con todo el dolor y los recuerdos que conlleva y, por último, sentimental.

A partir de estas fuerzas, Irene, la protagonista, tendrá que afrontar las tentaciones y los nuevos apetitos sensuales y sexuales que le ofrece la vida y a los que había dejado de lado durante su exitoso matrimonio. La protagonista comenzará de esta manera una serie de aventuras con distintos hombres que volverán a ponerla en contacto con la realidad y que traerán a su memoria viejas sensaciones olvidadas. La obra, así, se convierte en una reflexión sobre los lazos de la intimidad, la libertad del individuo, la necesidad de salir hacia adelante, la capacidad de sobreponerse a la tragedia y, sobre todo, ser capaz de volver a vivir sin traicionar los recuerdos y la memoria.

[[H2:«Hijos de la fábula», de Fernando Aramburu]]

La cara oculta y cómica de «Patria»

El escritor regresa al mundo del terrorismo vasco, pero desde una perspectiva cáustica

Con «Patria», Fernando Aramburu se convirtió en un fenómeno editorial indiscutible, con miles y miles de ejemplares vendidos. El indiscutible éxito de la novela demostraba no solo el talento narrativo de Aramburu, sino el interés que existía por leer una historia relacionada con el terrorismo, surgiendo otras obras casi en paralelo con la misma temática como eje.

Ahora el escritor regresa al mundo etarra en «Hijos de la fábula», aunque empleando una perspectiva muy diferente, dejando de lado el componente dramático a un lado para incorporar la ironía y el humor, es decir, todo lo que tiene de esperpéntico. La novela nos permite acompañar a dos gudaris novatos, dos jóvenes con la cabeza ocupada por la retórica terrorista que se han quedado colgados en una granja en Albi, Francia, mientras la banda está rubricando la paz. En su soledad, la pareja de exaltados decide continuar por su cuenta la lucha terrorista fundando su propio grupo con un único jefe y un único subalterno.

Sobre el uso que hace el autor del humor en «Hijos de la fábula», el mismo Aramburu asegura que «de qué hablamos cuando hablamos de humor, porque no es igual el chusco que el satírico, que se propone desautorizar actitudes y criticarlas. Mi humor tiende a esta última versión. Para poder permitírmelo, dejé fuera a las víctimas. Jamás aceptaría añadir más sufrimiento a las personas que han padecido tanto. Me sentiría dolido si fuera así. Este fue el freno que me impuse. De hecho, revisé las frases para evitar hacer daño en este punto».

Fernando Aramburu vuelve a demostrarnos su talento como narrador, pero también nos avisa de que el humor es una buena herramienta para mostrarnos la realidad, como pasaba cuando veíamos nuestra imagen en los espejos cóncavos y convexos del Callejón del Gato.

[[H2:«Montevideo», de Enrique Vila-Matas]]

La nueva obra maestra del escritor

«Montevideo» nos trae al mejor Vila-Matas, uno de sus libros más redondos y donde el escritor barcelonés nos visualiza algunas de sus obsesiones, además de incorporar otras nuevas, en esta ocasión de la mano de Cortázar. Todo ello con un juego de puertas y cuartos que se abren y cierran, que se comunican entre sí, para llevarnos por París, Cascais, Montevideo, Reikiavik, San Gallen y Bogotá, siempre con el personal estilo de Vila-Matas.

[[H2:«Poesía completa», de Antonio Machado]]

Todos los versos de un gran poeta

Antonio Machado es uno de los poetas más queridos de todos los tiempos. Citado y cantado, hacía tiempo que no se ponía en circulación una edición que actualizara la producción del autor sevillano. Esta «Poesía completa» sigue lo establecido por el mismo Machado, pero también incorpora materiales inéditos o desconocidos, entre ellos, versos de madurez, como su personal versión de un soneto de Shakespeare.

[[H2:«Lejos de Luisiana», de Luz Gabás]]

Un soplo de amor y esperanza en el Nuevo Mundo

Con «Lejos de Luisiana», obra que aúna historia, aventura y pasión, la autora se alzó con el Premio Planeta

La novela histórica ya cuenta con un público férreo y apasionado en España. Para Luz Gabás, este es un género «que realiza una gran labor, es una herramienta muy útil porque te enseña al tiempo que te entretiene». Y es que, al fin y al cabo, la historia es eso: un océano por el que bucear desde el respeto y el aprendizaje. Así como un universo en el que inspirarse. En «Lejos de Luisiana», la escritora sitúa al lector a finales del siglo XVIII y a la familia Girard, que, tras años de colonización, acepta la controvertida decisión de su país, Francia, de ceder a España en 1763 parte de las indómitas tierras del Misisipi. No obstante, también sufrirá las consecuencias de las rebeliones de sus compatriotas contra los españoles, la guerra de norteamericanos contra ingleses por la independencia de EE UU, y la lucha desesperada de los nativos indios por la supervivencia de sus pueblos.

La época de esta novela es, por tanto, convulsa, pero también por ello repleta de aventuras. Una obra cautivadora y monumental que atraviesa las cuatro décadas en las que España poseyó las legendarias tierras de Luisiana y que no deja atrás uno de los aspectos que más mueven el mundo (además del dinero): el amor. La novela narra también la historia sentimental y apasionada entre Ishcate, indio de la tribu kaskaskia e hijo de un jefe tribal, y Suzette Girad una criolla y de familia de pudientes comerciantes. «Leí esta historia de amor prohibido. Si hay leyenda es que hubo algo de realidad, porque hay que contar que vivían pocos en un territorio muy grande, apenas poblado, y ese fue el hilo del que tiré», explica Gabás.

«Lejos de Luisiana» es, por tanto, no solo «mi novela más ambiciosa», dice la escritora de «Palmeras en la nieve», sino también una de las joyas de la literatura española reciente, y así lo demostró al alzarse con el Premio Planeta 2023. Un galardón que Gabás recibió tras varios años de copiosa documentación, una mirada bastante detallada hacia los acontecimientos históricos y un resultado de páginas absorbentes y sobrecogedoras. «No tengo que buscar la aventura, la aventura es la que me encuentra a mí en los libros. Viví en Estados Unidos un año y siempre me intrigó la parte de la historia que tiene que ver con la presencia de españoles», recuerda la autora. Y así fue cuando comenzó «leyendo obras de historia, archivos... Tenía claro que el amor y la esperanza tenían que proporcionar alivio a los personajes y al lector, porque el contexto es muy difícil».

[[H2:«El ángel de la ciudad», de Eva García Sáenz de Urturi]]

Venecia, entre lo artístico y la «vendetta traversa»

Venecia; pintura, leyendas, amor y rituales reinventados. Son ingredientes fundamentales para crear una novela que vuelva a liderar las listas. En «El ángel de la ciudad», Eva García Sáenz de Urturi –Premio Planeta de 2020– regresa a la saga de Kraken, el icónico detective que, en una nueva trama, se enfrenta a un dilema: el de apostar por el futuro o el de rebuscar en el pasado. Todo ello, con la ciudad de los canales de fondo, escenario que permite a la novela y sus personajes todo tipo de giros, secretos y fábulas.

[[H2:«Las esperanzas», de Raquel Orejudo]]

La importancia de escucharse a uno mismo

El valor que le damos a la voz interior individual es proporcional a la fortaleza de nuestras relaciones con el entorno. Es decir, escucharse a uno mismo es de vital importancia. Y así lo transmite Raquel Orejudo en «Las esperanzas». Es su primera novela, y narra la historia de Laura, quien se muda a Madrid para empezar a trabajar y que comienza una vida con Víctor. El paso del tiempo, la relación con quienes la rodean y los acontecimientos a los que se enfrenta van provocando cambios y descubrimientos en su vida.