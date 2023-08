Tras años de formación, el chef onubense Xanty Elías, comenzó en 2011 su aventura Acánthum, con la que ha recogido numerosos premios y reconocimientos. En 2021 abrió Finca Alfoliz, una propuesta gastronómica sostenible conectada con la naturaleza. Tras la pandemia, Elías publicó “Tu Café de Pensar”, un libro de ayuda en la autogestión inspirado en el libro que hoy recomienda, “Efectividad KENSO”, de Raúl Hernández, Enrique Gonzalo y Jeroen Sangers.

¿Por qué este libro?

Hace años empecé a escuchar podcast con los autores, incluso participé en uno porque me parecía muy interesante aprender a gestionar nuestros tiempos, cómo hacer más en menos tiempo. Kenso es el resultado de ellos y cuando lo sacaron me lo enviaron y fue toda una experiencia leerlo.

¿Qué destaca de él?

La sencillez con la que se explica cómo somos capaces de procrastinar sin darnos cuenta, de cómo atraer la consciencia a todo lo que hacemos a través de técnicas y de absorber el conocimiento de muchos maestros para que tú puedas hacer tu propio sistema.

¿Se saca un aprendizaje?

Así es, su objetivo es darte herramientas, quitar mitos y dar luz sobre una nueva forma de hacer las cosas que es gestionarse a sí mismo, valorar el tiempo de manera que realmente sea oro siendo consciente de ello, la clave es encontrar un nivel de conciencia para no solo gestionar tu tiempo o hacer más cosas, sino también sentirte mejor contigo mismo.

¿Le ha influido en su vida?

No solo me ha influido sino que utilizo muchas de las técnicas aprendidas en él, me siguen funcionando y sigo aprendiendo porque es una herramienta para conseguir tu objetivo. Soy asiduo a este tipo de libros y el que yo escribí yo tiene la misma base, conocerse y aprender a gestionarnos.

“Tu café de pensar”.

Sí, es el resultado de uno de los hábitos conseguidos en Kenso, la disciplina de subir diariamente a las redes sociales una foto con una pregunta mientras tomaba el café antes del servicio para que cada uno se la respondiera en primera persona, era como dedicarse ese minuto de tiempo a uno mismo, de consciencia, de dar el libre albedrío a lo que estemos pensando y al subconsciente a través de algo rutinario como tomarnos un café.

¿Cómo surgió?

Fueron muchos los “cafés de pensar”, 500 o 600 en dos años, y en la pandemia ayudó a muchas personas a través de las redes, por eso se me ocurrió hacer un libro, incluso con un tipo de papel más grueso para poder escribir en él. Es muy sencillo, nada que ver con Kenso, que es muy estudiado, muy técnico y probado como técnica psicológica.

¿A quién lo recomendaría?

A cualquier persona que se encuentre en la sensación o sentimiento de necesitar poner en orden su vida, al final, la única fórmula que no tenemos al alcance para poder producir es tiempo, y saber gestionarlo es una de las grandes claves para dar pasos a favor de mejorar nuestras vidas. Para quien tenga esa necesidad o inquietud es una perfecta forma de empezar a conocerse mejor a través de los pasos que marca el libro.