Aquel que te conquista por la boca, por el paladar, te gana para siempre. Dice este señor que él es cocinero, pero esa es una verdad a medias: lo que hace está más emparentado –o marida mejor, por no salirnos de la jerga culinaria– con el arte y la filosofía que con la cocina a secas. Lo avalan dos estrellas Michelin, que son los Oscar de la gastronomía, y quien tenga la fortuna de visitar su restaurante, Coque, un templo de la alta cocina en la zona noble de Chamberí, en un Madrid de mucho frac y Maserati, podrá contarles a sus nietos que estuvo allí. Los platos de Mario Sandoval, en fin, no son de este mundo. Quien los probó –yo, sin ir más lejos– lo sabe.

¿Chef o cocinero?

Cocinero. Mi madre me parió cocinero. Uno luego se hace chef con el tiempo. Mi madre era cocinera y guisandera, que ya hay menos, y me transmitió los valores de la cocina. Tenía una forma especial de cocinar, que heredó de su madre y me transmitió. Yo cogí lo que pude, porque falleció joven y estuve poco tiempo con ella, pero me enseñó el camino de la búsqueda de la excelencia. Nos dedicamos a hacer feliz a la gente con la transformación de los alimentos. Transformar un alimento, y que lo pueda disfrutar una persona alrededor de una mesa y se pueda emocionar con él, es algo muy bonito.

Porque su profesión tiene mucho que ver con las emociones, claro.

Total, está muy ligado. Tú cocinas como eres, y esa energía que transmites a lo que haces es lo que llega al cliente. Si estás feliz, haces una cocina feliz. Si estás triste, triste. Si estás enamorado, transmites ese amor. Es una transmisión de energía que no se puede esconder. Y para hacer algo que trascienda, en la sociedad o en la vida, debe tener un pellizco especial.

¿A qué sabe una estrella Michelin? Perdón: dos estrellas Michelin.

Los premios son reconocimientos a la labor y al esfuerzo de un equipo, y nunca te los esperas. Tú estás trabajando y te llega eso, y sientes que estás en el camino. Pero nada más, porque al día siguiente empiezas otra vez de cero. Sé que estamos en el camino de la tercera estrella, estoy convencido, pero no es algo que me obsesione.

¿Cuánto tiempo le dedica a la investigación, a crear o inventar un plato, un sabor nuevo?

Pues esa es una gran pregunta. Porque, igual que te digo que soy cocinero y apasionado, si tuviera que hacer un cocido todos los días me aburriría. Soy muy curioso y empiezo a ver con qué ingredientes puedo mejorar ese cocido.

Lo suyo no es una cocina, es un laboratorio.

Sí. Prueba y error. Y hay dos velocidades: una es la producción y la otra es la creatividad. A lo largo de mis 30 años hemos sacado como 15 cosas muy especiales, como los polifenoles de vino tinto. Y estamos hablando con el Obispo de Madrid para meter el polifenol, que es un antifúngico y tiene un color natural, a la hostia consagrada y así tener el cuerpo y el alma. Hemos hecho unas hostias consagradas, unas galletas, donde están el vino y el pan.

¿Busca acaso el sabor total?

El sabor total no existe. O yo, al menos, lo he probado solamente una vez, que fue la primera gota de leche que me dio mi madre. Ese es el sabor total. No lo busques, que es ese. Y sí, hemos dado con platos que han sido increíbles y que van a seguir siéndolo, y que llegan a la sociedad. Eso, dar de comer a la gran sociedad y a la gente joven, es lo que me obsesiona.

El menú de Coque sale por un pico. El paladar lo sacia seguro, ¿también el hambre?

Caro es un menú del día con un filete de babilla duro y un salmorejo ácido que te da dolor de estómago y que te cuesta 30 euros. El de Coque es un precio alto, pero no caro. Y sales saciado en todos los sentidos.

Esta sección lleva por título «¿Tienes fuego?». Se lo pregunto a usted: ¿tiene fuego?

Sí, hombre, sí. El fuego es lo más importante junto con el tiempo, que es otro ingrediente más de la cocina. La fermentación, el fuego y el tiempo son tres ingredientes supervaliosos.