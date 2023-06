Marta Riesco cuenta qué consejo le ha dado su psiquiatra para hacer frente a Antonio David

Cualquiera que siga a Marta Riesco en sus redes sociales conoce su predisposición a exponer cada mínimo detalle de su vida privada. La periodista cuenta cuándo se levanta, cuándo y qué come, cuándo hace deporte, cuándo duerme y hasta cuándo… dejémoslo ahí. Ahora, la reportera convertida en influencer ha dado un paso más y ha compartido con sus más de 180.000 seguidores su última visita al psiquiatra, en un supuesto acto de visibilización de los problemas de salud mental.

Marta Riesco ha respondido a los que se han burlado de ella por requerir atención profesional ante la serie de catastróficas desdichas a las que se ha enfrentado en los últimos meses. “Me he hinchado a llorar en el psiquiatra, os lo juro”, comienza diciendo esta “periodista indestructible”, tal y como ella misma se autodenomina. “Os digo que voy a cuidar mi salud mental porque me parece superimportante que nadie se avergüence de eso. En mi caso, la gente lo utiliza para meterse conmigo, pero no vais a conseguir que yo me avergüence de decir cómo me siento o contar el proceso por el que estoy pasando”, expone.

Marta Riesco GTRES

De hecho, Marta Riesco ha compartido el consejo que su psiquiatra le ha dado para hacer frente a las últimas polémicas que la han enfrentado con Antonio David Flores, con el que, bajo su punto de vista, ha mantenido una relación de “amor psicópata”.

“Me he quedado muy a gusto con la charla de hoy. El psiquiatra es increíble, me ha dicho una frase que creo que me la voy a tatuar y es: ‘no te sientas culpable de tus reacciones cuando te has defendido, porque nadie se pone en tu pellejo y nadie sabe lo que has podido llegar a sentir, entonces no te sientas culpable ni te martirices por ese tipo de reacciones porque nadie sabe por lo que estás pasando, y un ataque defensivo no es un ataque, simplemente te estás defendiendo’”.