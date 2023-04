Muere Lasse Wellander, veterano guitarrista de ABBA

ABBA son Agnetha, Björn, Benny y Anni-Frid. Son "The winner takes it all", "Waterloo" y "Dancing queen". Pero ABBA también es Lasse Wellander. El guitarrista formó parte de la icónica agrupación desde principios de los años 70, y fue tal su influencia que se le toma como uno de los músicos veteranos del grupo. Ahora, la banda se despide de él, pues Wellander murió el pasado viernes a los 70 años mientras dormía, rodeado de sus seres queridos y tras sufrir cáncer, según informó la familia el domingo en su perfil oficial de Facebook.

"Lasse enfermó recientemente en lo que resultó ser un cáncer y falleció a primera hora el Viernes Santo, rodeado de sus seres queridos", indicó en un breve comunicado la familia, agregando que fue un músico "increíble y humilde". El guitarrista sueco, además de acompañar a ABBA en varios álbumes y giras durante la década de 1970 y, tocó con otros artistas nacionales reconocidos, como Pugh Rogefeldt, ha informado DPA.

Wellander formó parte de Nature en sus primeros años profesionales, una banda que hizo de acompañamiento a Ted Gardestad, quien le presentaría a dos de los integrantes de ABBA: al compositor Björn Ulvaeus y al productor Benny Andersson. "Lasse era un querido amigo, un tipo divertido y un guitarrista excelente. La importancia de su aporte creativo en el estudio de grabación, así como su sólido trabajo de guitarra en el escenario, fue inmensa", han explicado los miembros actuales de ABBA a través de un comunicado en homenaje a Wellander.

Asimismo, los músicos añaden que "lamentamos su trágica y prematura muerte y recordamos las amables palabras, el sentido del humor, el rostro sonriente, la brillantez musical del hombre que desempeñó un papel tan integral en la historia de ABBA. Será profundamente extrañado y nunca olvidado".

Wellander también tuvo una carrera en solitario, además de ser uno de los guitarristas más demandados en el panorama musical sueco. Lanzó siete álbumes por su cuenta, alzándose con un gran éxito en 1992, cuando publicó su versión instrumental de "Anthem", del muscial "Chess". Asimismo, dos de sus discos ingresaron en las listas de los 40 mejores álbumes a mediados de los años 80.