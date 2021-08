ABBA regresan casi 40 años después

El anuncio ha caído como una gran sorpresa. Con la imagen de un fondo negro y cuatro planetas que casi parecen emerger de un larguísimo eclipse. Así es como el grupo sueco ABBA ha anunciado su regreso tras una prolongada ausencia de 39 años, cuando publicaron “The Visitors”, su octavo álbum de estudio. El cuarteto, formado por Agnetha Faltskog, Anna-Frid Lyngstad, Bjorn Ulvaeus y Benny Andersson, casi un monumento nacional del país nórdico ha anunciado el lanzamiento de un nuevo proyecto, “ABBA Voyage”, que sería por fin su regreso después de varias frustraciones. Un regreso, eso sí, matizado.

La vuelta de ABBA, según apuntan la mayoría de rumores, tendría un lado decepcionante, ya que se trataría de una gira de hologramas que llevan tiempo preparando con intérpretes jóvenes y sus propias imágenes de sus años dorados. Sin embargo, el regreso podría tener otra faceta ilusionante para sus fans, la publicación de al menos cinco canciones en las que el grupo había empezado a trabajar en 2018 y que han sido pospuestas en reiteradas ocasiones. Entre ellas, las ya anunciadas “I Still Have Faith In You” y “Don’t Shut Me Down”, y algunas adicionales en agradecimiento por la confianza de sus seguidores. Además, la presentación en directo de “ABBA Voyage” estaría acompañada de una película biográfica sobre el cuarteto sueco, que se proyectaría junto a los números musicales de los “ABBA-tares”, es decir, los hologramas, interpretando las canciones más conocidas como “Waterloo”, “Dancing Queen” y “Mamma mia”, entre otras.

En declaraciones a la BBC durante las primeras etapas de la producción del espectáculo, Bjorn Ulvaeus dijo que la idea había sido presentada a la banda por el gerente de Spice Girls, Simon Fuller, que planteó establecer una residencia en un teatro del este de Londres durante una larga temporada que podría empezar el mes de mayo de 2022. la gran incógnita es si todo el grupo estará presente para el estreno y hasta qué punto se han implicado los diversos miembros del cuarteto cuyas relaciones personales han estado rotas durante años.

ABBA ganaron el Festival de Eurovisión de 1974 con el tema “Waterloo” y vendieron 400 millones de álbumes en todo el mundo. Desde entonces, han vivido en un eterno retorno. El musical “Mamma Mia!”, basado en sus éxitos y producido por Ulvaeus y Andersson ha sido visto por más de 50 millones de personas.