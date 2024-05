Los 100 mejores discos de la historia según Apple: Lauryn Hill le gana a los Beatles y a Nirvana

No es ajena cualquier lista que aglutine los mejores discos o canciones de la historia a la polémica. ¿Cómo se escogen? ¿A qué criterios responde que un álbum de Michael Jackson sea "mejor" que uno de Billie Eilish, cuando ni sus estilos se parecen? ¿Qué hace de un álbum el mejor de una lista que completan otros 99? En este tipo de selección suelen entrar en juego expertos que analizan, como sería el caso de las listas de Billboard -las de mayor reconocimiento nivel internacional-, la audiencia, el número de emisiones o el número de descargas de una pieza. La plataforma Spotify también suele basar sus listas en número de reproducciones y tendencias. Ahora, ha sido Apple Music la que ha decidido unirse a este ambiguo carro, publicando por primera vez su lista de los 100 mejores álbumes de la historia. No han detallado desde la plataforma qué bases han seguido para realizar tal selección, pero sí que ha sido "creada por artistas y expertos musicales. Es una declaración de amor a los discos que han cambiado nuestro mundo".

La lista ha dado de qué hablar. En el puesto número uno no aparece ni los Beatles, ni Nirvana ni Bob Dylan. El trono lo ocupa la rapera, cantante y productora estadounidense Lauryn Hill. Galardonada en ocho ocasiones con el Grammy, formó parte de Fugees junto a Wyclef Jean y Pras hasta alrededor de 1998. Pues fue en ese año cuando la artista decidió continuar su carrera en solitario, y cuando lanzó el que ahora valora Apple Music como el mejor álbum de la historia. Hill lanzó "The miseducation of Lauryn Hill" (Ruffhouse y Columbia Records) el 25 de agosto de aquel año, alzándose con cinco premios Grammy, incluyendo el de "Álbum del año". Se trata de un conjunto de canciones que cabalgan entre el R&B y el soul, sin faltar el sello de la artista en los géneros de hip hop y rap. Se interpreta que las letras abordan el embarazo de la artista, así como su discordancia con sus anteriores compañeros de Fugees en temas relativos al amor o a otras creencias.

Hill se coloca, por tanto, en un número uno seguido por Michael Jackson y su inmortal "Thriller". En el tercer puesto, el "Abbey Road" de los Beatles precede a "Purple Rain", de Prince & The Revolution, a "Blonde", de Frank Ocean", y a "Songs in the key of life", de Stevie Wonder. Para Apple Music, el mítico "good kid, m.A.A.d city (Deluxe version)" de Kendrick Lamar se merece un séptimo puesto, mientras que el "Back to black" de Amy Winehouse se sitúa octavo. Por fin, siguiendo a la de "Rehab", aparece Nirvana con su icónico "Nervermind", seguido de "Lemonade" de Beyoncé, "Rumours" de Fleetwood Mac, y "Ok Computer" de Radiohead. Si bien no hallamos el nombre de Bob Dylan hasta el 14º puesto, con "Highway 61 Revisited", tampoco aparece Marvin Gaye hasta el 17º, con "What's going on", o Miles Davis hasta el 25º, con "Kind of blue".

La lista abarca todo tipo de géneros, épocas y estilos, por lo que no está confeccionada para todos los gustos. En cuanto a música española, no figura ningún álbum de un artista de nuestro país, aunque sí hay uno cantado en español: el puertorriqueño Bad Bunny se sitúa en el puesto 76 con "Un verano sin ti", siendo el único artista hispanohablante de la sorpresiva lista. "Elaborarla fue un verdadero trabajo de amor, tanto porque fue increíblemente difícil de hacer como porque todos somos muy apasionados al respecto. Parecía una misión imposible", ha asegurado Zane Lowe, DJ, productor y director creativo global de Apple Music.

EL LISTADO COMPLETO

100. Body Talk - Robyn

99. Hotel California - Eagles

98. ASTROWORLD - Travis Scott

97. Rage Against the Machine - Rage Against the Machine

96. Pure Heroine - Lorde

95. Confessions - Usher

94. Untrue - Burial

93. A Seat at the Table - Solange

92. Flower Boy - Tyler, The Creator

91. Listen Without Prejudice, Vol. 1 - George Michael

90. Back in Black - AC/DC

89. The Fame Monster (Deluxe Edition) - Lady Gaga

88. I Put a Spell on You - Nina Simone

87. Blue Lines - Massive Attack

86. My Life - Mary J. Blige

85. Golden Hour - Kacey Musgraves

84. Doggystyle - Snoop Dog

83. Horses - Patti Smith

82. Get Rich or Die Tryin’ - 50 Cent

81. After the Gold Rush - Neil Young

80. The Marshall Mathers LP - Eminem

79. Norman F*****g Rockwell! - Lana del Rey

78. Goodbye Yellow Brick Road - Elton John

77. Like a Prayer - Madonna

76. Un Verano Sin Ti - Bad Bunny

75. Supa Dupa Fly - Missy Elliott

74. The Downward Spiral - Nine Inch Nails

73. Aja - Steely Dan

72. SOS - SZA

71. Trans-Europe Express - Kraftwerk

70. Straight Outta Compton - N.W.A.

69. Master of Puppets - Metallica

68. Is This It - The Strokes

67. Dummy - Portishead

66. The Queen Is Dead - The Smiths

65. 3 Feet High and Rising - De La Soul

64. Baduizm - Erykah Badu

63. Are You Experienced - The Jimi Hendrix Experience

62. All Eyez on Me - 2Pac

61. Love Deluxe - Sade

60. The Velvet Underground & Nico - The Velvet Underground & Nico

59. AM - Arctic Monkeys

58. (What’s the Story) Morning Glory? - Oasis

57. Voodoo - D’Angelo

56. Disintegration - The Cure

55. ANTI - Rihanna

54. A Love Supreme - John Coltrane

53. Axile on Main St. - The Rolling Stones

52. Appetite for Destruction - Guns N’ Roses

51. Sign O’ the Times - Prince

50. Hounds of Love - Kate Bush

49. The Joshua Tree - U2

48. Paul’s Boutique - Beastie Boys

47. Take Care - Drake

46. Exodus - Boy Marley & The Wailers

45. Homogenic - Björk

44. Innervisions - Stevie Wonder

43. Remain in Light - Talking Heads

42. Control - Janet Jackson

41. Aquemini - OutKast

40. I Never Loved a Man the Way - Aretha Franklin

39. Illmatic - Nas

38. Tapestry - Carole King

37. Enter the Wu-Tang (36 chambers) - Wu-Tang Clan

36. Beyoncé - Beyoncé

35. London Calling - The Clash

34. It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back - Public Enemy

33. Kid A - Radiohead

32. Ready to Die - The Notorius B.I.G

31. Jaegged Little Pill - Alanis Morissette

30. WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? - Billie Eilish

29. The Low End Theory - A Tribe Called Quest

28. The Dark Side of the Moon - Pink Floyd

27. Led Zeppelin II - Led Zeppelin

26. My Beautiful Dark Twisted Fantasy - Kanye West

25. Kind of Blue - Miles Davis

24. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars - David Bowie

23. Discovery - Daft Punk

22. Born to Run - Bruce Springsteen

21. Revolver - The Beatles

20. Pet Sounds - Beach Boys

19. The Chronic - Dr. Dre

18. 1989 (Taylor’s Version) - Taylor Swift

17. What’s Going On - Marvin Gaye

16. Blue - Joni Mitchell

15. 21 - Adele

14. Highway 61 Revisited - Bob Dylan

13. The Blueprint - Jay Z

12. OK Computer - Radiohead

11. Rumours - Fleetwood Mac

10. Lemonade - Beyoncé

9. Nevermind - Nirvana

8. Back to Black - Amy Winehouse

7. good kid, m.A.A.d city (Deluxe Version) - Kendrick Lamar

6. Songs in the Key of Life - Stevie Wonder

5. Blonde - Frank Ocean

4. Purple Rain - Prince & The Revolution

3. Abbey Road - The Beatles

2. Thriller - Michael Jackson

1. The Miseducation of Lauryn Hill - Lauryn Hill