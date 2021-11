IZAL: «La honestidad musical debe estar por encima de las estrategias de la industria»

Cultura

La calma, ese bien tan preciado que cada vez nos permitimos menos. Un inocuo sentimiento de desahogo que a la vez sirve para reflexionar, como impulso para el pensamiento y, por tanto, para la revisión e innovación. De esa tranquilidad provechosa han hecho uso durante estos últimos meses, no solo la casi íntegra sociedad mundial por motivos que ni merecen de mención, sino también Mikel Izal (voz), Alejandro Jordá (batería), Iván Mella (piano), Alberto Pérez (guitarra) y Emmanuel Pérez «Gato» (bajo), integrantes de IZAL. Acaban de lanzar «Hogar», su quinto álbum de estudio y para el que se han mantenido firmes en una idea: «Emocionarnos de todas las maneras que pudiéramos, intentando huir del estándar, de lo que se viene repitiendo en la industria musical», explica Mikel desde la Sala Vesta de Madrid, donde el grupo se ha reunido para desmenuzar el proyecto con LA RAZÓN.

No es un disco, por tanto, meramente musical, sino que cada detalle –incluyendo fotografías, vídeos y libreto– tiene su atención, trabajada poco a poco y en un estudio en la Tramontana mallorquina. «Siempre hemos intentado salirnos de nuestra zona de confort, pero esta vez más. Nos fuimos a un sitio donde nunca hemos estado, con Brett Shaw, productor con quien no hemos trabajado, y poder hacer así un disco diferente», explica Gato, a lo que Alejandro añade que Shaw, quien ha trabajado con Lady Gaga o Florence & The Machine, «ha tenido un tratamiento del sonido muy diferente». «Él lo pasa todo por lo analógico y su técnica era exactamente lo que queríamos», continúa el batería, «es un sonido mucho menos limpio, pero con más matiz».

Pero el objetivo de esta original producción de las 12 nuevas canciones «no era llegar a nada internacional, sino a otros lugares a nivel emocional», especifica Mikel, ante lo que Iván apunta que «colarte en Europa cantando en castellano es prácticamente imposible». Lo que sí «hemos tenido es menos miedos que nunca, más tiempo y recursos, y las propias canciones también pedían cierta densidad y organicidad», destaca el cantante.

Desde la izda., Iván, Mikel, Gato, Alberto y Alejandro, integrantes de IZAL FOTO: Jesús G. Feria La Razon

En esa calma detallística en la que se ha basado el proyecto, la prioridad del grupo ha sido, por tanto, ir evolucionando. Y, «sí», zanja Mikel, «actualmente destaca el que cambia, sea para bien o para mal. La transformación es un riesgo, pero la honestidad musical tiene que estar por encima de estrategias u objetivos de la industria. Nosotros hemos tenido la suerte de que nuestras inquietudes y expresiones musicales han conectado bastante». Así, «Hogar» se resume como un conjunto de «cartas a personas ceranas, a quienes saben cómo eres, quién eres, las que siempre están, en los buenos y malos momentos», continúa Mikel, «aquellos que aportan ese calor del hogar están representados en estas canciones, que son fotografías de cerca, sin fuegos artificiales de fondo y sin la búsqueda de la épica. Son emociones pequeñas, pero gigantes, que son las que nos mueven en la vida, que no necesitan artificios. Un disco íntimo a nuestra manera».

Sin máscaras ni desgaste

A través de «La mala educación», «Inercia», «Fotografías» o «Jóvenes perfect@s», IZAL vuelve a demostrar que su creatividad no entiende de límites. El grupo se ha quitado la máscara más que nunca, para producir el que se ha convertido en su disco más sentimental, el que más ha abierto en canal las reflexiones y emociones, principalmente, del compositor de la banda: Mikel. «Un creador suele nacer tímido y para mí siempre ha habido escondites. Nunca hablaba de qué iban las letras, porque pensaba que era interesante no destruir la interpretación ajena. Pero disco a disco me he ido desnudando y, ahora, el salto ha sido más grande», asegura el cantante. Y en esta exposición, sus compañeros le aportan «nuestra impronta musical, hacer que suene lo mejor posible», continúa Iván, «intentar acompañar su mensaje, somos un grupo muy ecléctico, y por eso no hacemos blues, funky o rock, sino que cogemos la música, jugamos con ella e intentamos crear emoción, lo mismo que Mikel con la palabra».

Con esto, ya es hora de que, una vez los miedos quedan fuera y los sentimientos están expuestos, el grupo salga a hacer bailar. «Tenemos muchas ganas del tour», afirma Alejandro, «este año nos ha ayudado a recuperar la emoción de tocar en directo, en un momento que nos empezábamos a malacostumbrar». Y es que IZAL pretende terminar con esta gira «el 29 de octubre de 2022, no es un farol», confirma Mikel. «Queremos vivir una gira corta, pero intensa, porque queremos vivir esos conciertos sin llegar a un punto que otras veces hemos alcanzado, de pensar alguna noche ‘’joder, ¿otra vez?’’. Ahora vamos a darlo todo, pero sin desgastarnos, preferimos que esta gira sea como un hogar todo el rato», concluye. Arrancan el 11 de junio de 2022 en Talavera de la Reina, y pasarán por Benicássim (14 de julio) o Barcelona (8 de octubre), para concluir en Madrid.