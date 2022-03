Anna Netrebko condena “expresamente la guerra” y anuncia su vuelta a escena

“Me opongo a esta guerra”, zanjaba sin tapujos Anna Netrebko el pasado 28 de febrero a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. “Me he tomado un tiempo para reflexionar porque creo que la situación es demasiado grave. Soy rusa y amo a mi país, pero tengo muchos amigos en Ucrania y el dolor y el sufrimiento que hay ahora mismo me rompen el corazón. Quiero que esta guerra termine y que la gente pueda vivir en paz. Esto es lo que espero y rezo”, decía la soprano. Nacida en Krasnodar (Rusia) en 1971, es una de las cantantes líricas de referencia a nivel mundial de la actualidad, y no satisfecha con el mensaje que publicó el mes pasado ha vuelto a reiterarse en lo que en su país es considerado como alta traición: ha emitido un nuevo comunicado en contra de la guerra en Ucrania.

“Condeno expresamente la guerra contra Ucrania y mis pensamientos están con las víctimas de esta guerra y sus familias. Mi posición es clara”, ha escrito, de nuevo, a través de Facebook. “No soy miembro de ningún partido político ni soy partidaria de ningún dirigente ruso. Reconozco y lamento que acciones o declaraciones mías en el pasado hayan podido ser malinterpretadas. De hecho, solo me he reunido con el presidente Putin algunas veces en toda mi vida, sobre todo con motivo de la entrega de premios en reconocimiento a mi arte, o en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Por lo demás, nunca he recibido ninguna ayuda económica del gobierno ruso, y vivo y soy residente fiscal en Austria. Amo a mi patria, Rusia, y solo busco la paz y la unidad a través de mi arte. Después de tomarme mi anunciado descanso, volveré a actuar a finales de mayo, inicialmente en Europa”.

De esta manera, al final del comunicado Netrebko da la buena noticia de su regreso a escena. Fue el 1 de marzo cuando anunciaba que se iba a tomar un descanso, ante la situación que estaba viviendo su país y el vecino: “Este no es un momento para mí para hacer música y actuar. Por lo tanto, he decidido dar un paso atrás por el momento. Es una decisión extremadamente difícil para mí, pero sé que mi público entenderá y respetará esta decisión”, dijo. No obstante, y según se interpreta en su web oficial, volverá a los escenarios, en primer lugar, en un recital con Malcolm Martineau, en la Grande Salle Pierre Boulez de Paris. Tras ello, lo interpretará en el Teatro alla Scala de Milan, así como pasará por la Konzerthaus de Viena o el Teatro Real de Madrid. Esta última cita, programada para el 25 de julio.

FOTO: Luca Bruno AP

Desde que comenzase la invasión rusa en Ucrania, muchos artistas del país presidido por Putin se han posicionado en contra del conflicto, mientras que a otros, como el director de orquesta Valery Gergiev, se les ha exigido algún tipo de rechazo. Si bien este último ha mantenido su silencio, conllevando la pérdida de trabajos y contratos, Netrebko opina sobre este debate que “obligar a los artistas, o a cualquier figura pública, a expresar sus opiniones políticas en público y a denunciar a su patria no es correcto. Debería ser una elección libre. Como muchos de mis colegas, no soy una persona política. No soy un experto en política. Soy un artista y mi propósito es unir a la gente por encima de las divisiones políticas”.