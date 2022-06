Aix-on-Provence y Orange, dos clásicos

Tras la segunda guerra mundial, Francia quiso recuperar su trono en el universo de la cultura. Así en 1946 creó el Festival de Cannes y un año después el de Avignon, que a día de hoy siguen siendo referentes mundiales en lo que al cine y el teatro se refieren. Faltaba un festival que centrara su atención en la lírica, y así, en 1948, nació el Festival de Aix de la mano de Gabriel Dussurget (1904-1996), gran amante de la música que, como suele pasar con casi todas las ideas geniales, tuvo que contar con apoyo económico, que en este caso provino de la condesa Lily Pastré, dama de la alta burguesía de Marsella.

Entre sus directores han figurado Bernard Lefort, quien abrió el bel canto en 1974; Louis Erlo, que lo especializó en el barroco y Stéphane Lissner, llegado del Chatelet y al tiempo que preparaba el Teatro Real. Es recordado por su “Don Giovanni” con Claudio Abbado y Peter Brook, así como por haber dado su primera gran oportunidad a Daniel Harding. En la actualidad lo comanda Bernard Foccroulle.

La mayoría de los grandes cantantes han intervenido en el festival, pero son muy recordadas las participaciones de Teresa Berganza y Montserrat Caballé. La primera debutó allí en 1957 con “Cosi fan tutte”, para después abordar “Bodas de Fígaro”, “Barbero de Sevilla”, “Alcina”, etc. La segunda “Roberto Devereaux”, “Semiramide”, etc.

Prueba y renacimiento (Trial and rebirth) será el leitmotiv de la propuesta artística del Festival d’Aix-en-Provence para su edición de 2022, articulando la programación en torno a títulos líricos y sinfónicos que retratan la superación de la dificultad y la resiliencia. La programación comprende 9 títulos líricos entre el 4 y el 23 de julio, de las cuales 6 son nuevas producciones.

El Stadium de Vitrolles, espacio en el que se inicia la programación el 4 de julio, representa igualmente el concepto de sacrificio y transformación latente en la selección musical, ya que estuvo abandonado durante más de dos décadas y el Festival lo recupera y añade como sede. Aquí dará comienzo el Festival con una nueva producción de Romeo Castellucci sobre la Segunda Sinfonía de Mahler, ‘Resurrección’, que interpretarán el Coro y la Orquesta de París bajo la dirección de Esa-Pekka Salonen. Actuarán como solistas Golda Schultz y Marianne Crebassa.

Entre las nuevas producciones se encuentran dos estrenos mundiales: Salomé, Idomeneo, Moses and Pharaoh, Il viaggio, Dante de Pascal Dusapin (estreno), L’incoronazzione di Poppea, Woman at point zero (estreno). Se ofrecerán L’Orfeo, Norma y Prpheus and Eurydice en versión concierto.

Estarán presentes en esta edición los cantantes Elsa Dreisig, Michael Spyres, Sabine Devieilhe, Michele Pertusi, Pene Pati, Jeanine de Bique, Giacomo Prestoa, Jacquelyn Stucker, Lea Desandre y Emily D’Angelo; los maestros Raphaël Pichon, Michele Mariotti, Kent Nagano y Riccardo Minasi; y los directores de escena Tobias Kratzer, Claus Guth, Andrea Breth, Ted Huffman y Laila Soliman.

No lejos se encuentra el Festival de Chorégies d’Orange, nacido en 1869 y que ha sabido conservar toda su originalidad: por el nombre que lleva, del griego “choreos”, que le vincula así a la tradición grecolatina; por el lugar en el que tienen lugar cada verano: un teatro antiguo perfectamente conservado, con capacidad para 8.300 personas y que tiene el privilegio de haber conservado su “Muro”, garantizando una acústica excepcional; por la vocación lírica y musical que se han dado y que les permite estar al frente de los grandes festivales franceses y tener una reputación internacional innegable. Entre sus grandes éxitos sobresale una impresionante “Norma” con Montserrat Caballé y una destacable “Forza del destino”, también con ella.

“La cultura es vida”, opina Jean-Louis Grinda, su actual director, para combinar sus citas tradicionales – Pop the Opera; el programa Musiques en fête, que cumple 10 años; y el proyecto Scène émergente, dedicada a jóvenes talentos nacionales -, con la vocación de crear una oferta artística diversa con la que tanto melómanos y aficionados como el público general se sientan identificados.

Este año, del 20 de junio al 6 de agosto, acoge 2 óperas –”Elixir d’amore” y “Gioconda”-, 4 programas sinfónicos, el ballet Giselle y la emisión de la película “Luces de la ciudad” de Chaplin con la banda sonora interpretada en directo por la Orchestre National Avignon-Provence dirigida por Debora Waldman (30 de julio). Debutará la Orquesta de la Scala de Milán.

Los repartos son interesantes. “L’Elisir d’amore” (8 de julio): René Barbera, Pretty Yende, Erwin Schrott, Andrzej Filonczyk, Anna Nalbandiants. Dirección musical: Giacomo Sagripanti. Dirección escénica: Adriano Sinivic. Orquesta Filarmónica de la Radio de Francia. “La Gioconda” (6 de agosto): Saioa Hernández, Clémentine Margaine, Marianne Cornetti, Fabio Sartori, Amartuvshin Enkhbat, Alexander Vinogradov. Dirección musical: Daniele Callegari. Dirección escénica: Juan-Louis Grinda. Orquesta Filarmónica de Niza.