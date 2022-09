Ginebras: “En el nuevo álbum hay mucha salud mental, mucha fiesta y mucha rabia”

Magüi, Sandra, Raquel y Juls se divierten y hacen disfrutar y conectan con el público desde el primer instante en el festival DCODE celebrado el pasado sábado 17 de septiembre. Donde compartieron escenario con numerosos artistas y grupos de diferentes estilos musicales.

El grupo Ginebras responde a la entrevista de LA RAZÓN tras su gran actuación frente a miles de personas en el Complejo Deportivo Cantarranas de Ciudad Universitaria

¿Nos poséis adelantar alguna novedad de vuestro próximo nuevo álbum?

Esta novedad es la clave. Hay mucha salud mental, mucha fiesta y mucha rabia. Ya hemos sacado mucha rabia, ya hay una de salud mental, ahora viene la fiesta (risas). Ahora viene una sorpresa muy gorda. Sorpresón.

¿Cómo describirías vuestra relación como grupo?

Nuestra relación es como una montaña rusa. Tener una banda es bastante más complicado de lo que nos imaginábamos, somos cuatro personas, y más, siendo amigas. Somos como hermanas, pero precisamente eso es lo que nos hace más fuertes (risas). Es verdad, hemos pasado momentos no muy buenos, y eso también hay que decirlo. A día de hoy creo que estamos súper bien. Lo bonito de todo esto es que cada año, cada día o cada mes que pasa, nos vamos conociendo más y es mejor todavía.

¿Qué opináis del ascenso de la música indie? Ahora parece que está en tendencia escuchar este tipo de grupos.

Hubo un boom hace unos años de la música indie y ahora estamos viviendo algo super guay, se están empezando a difuminar los géneros. Es mucho mejor porque ya no te encasillas, es mucho más libre, más bonito. A día de hoy no se entiende indie como música “rara”, ahora es un concepto de música o carrera independiente. Nosotras hacemos un pop que probablemente funcionaría muy bien en determinadas cadenas, pero estamos en este circuito y también funciona. Un circuito un poco más mainstream se está metiendo también en festivales, no se discrimina tanto y se está abriendo más. Al final la música es música, te pueden gustar más unas cosas que otras.

Vuestras canciones son muy directas, ¿creéis que es una forma que se acerca más a lo que el público quiere?

Depende de qué temas, cada vez se desdibuja un poco más el género hace cada banda. Hay diferentes formas de expresarse y hay veces que incluso nosotras hemos caído en hacer metáforas que no entiende nadie. Pero por lo general, cuando nos sentamos las cuatro para hacer letras hablamos sobre cosas que las cuatro entendemos. Estamos abiertas a hacer letras que no sean tan directas como las que hacemos, pero nos gusta así porque llegamos a la gente, la gente las canta y se siente muy identificada y eso es una forma de acercarse al público.

¿Cómo compone un grupo de cuatro integrantes?

Hay muchas canciones que hace Sandra, y luego lo que hacemos es trabajarlas, o las hacemos juntas. Muchas veces se nos ocurren melodías. Siempre solemos trabajar sobre algo, las letras es ir soltando ideas y decir si o no. Varias canciones del último disco han salido de estar improvisando con calma sin ninguna presión, y van saliendo cosas. Al final tenemos química, conexión, nos entendemos... y eso es algo que o lo tienes o no lo tienes.

¿Por qué “Ginebras”?

Pensando un día en tener una banda no quería ponerle mi nombre Sandra Sabater. Quería un nombre que sonase a tía y que molase, pues “Ginebras”. No tiene magia. Lo más importante del nombre es que cuando de repente se te viene algo a la cabeza y no encuentras sustituto, es que es ese es el nombre.

Vuestra estética nos encanta, ¿cómo la definiríais vuestro estilo?

Antes éramos un desastre, cada una íbamos de una manera y no encajaba muy bien, y lo de los colores nos tiene un poco esclavizadas pero en realidad funciona muy bien y nos pega mucho con nuestra personalidad y con la del disco. Es un estimulo visual, nuestra música es súper alegre, nuestras cabezas no son nada discretas... fue ponerle imagen a nuestra música, idea de Magüi. Nuestra estética es la explosión de color.

Se os ve un grupo femenino, fuerte y empoderado, ¿os habéis sentido atacadas alguna vez por ello?

Realmente no, y me encanta poder deciros que no. Tenemos la suerte de no habernos visto nunca en una situación realmente grave. Si han habido pequeñas cosas como estar haciendo una prueba de sonido y que se dirijan a un amigo nuestro en vez de a nuestra tour manager, o que nos traten con paternalismo, hicimos una entrevista y nos dábamos la mano para no saltar, fue denigrante y luego nos pidió perdón. Pero con otros grupos o artistas jamás, nadie nos ha hecho sentir de menos y siempre nos han tratado como ellos. Eso es mucho más importante.

