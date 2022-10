El impactante cambio físico de Pete Doherty con 30 kilos de más

Su vida ha dado un cambio para mejor. Pete Doherty asegura que lleva tres años sin probar la heroína y el crack, a los que ha sido adicto desde hace dos décadas y que, para evitar cualquier tentación, ha renunciado a poseer un teléfono móvil. Lo hace a conciencia, porque, tal y como ha revelado recientemente, estuvo a punto de perder las piernas como consecuencia del abuso de las drogas. Él mismo ha calificado de “milagro” que siga vivo después de un largo descenso a los infiernos y varios intentos de salir de él en clínicas de desintoxicación. Ahora parece que ha dado con el tratamiento oportuno, como evidencia su aspecto físico con varios kilos más de lo que en él era habitual.

Pete Doherty actuando en Francia FOTO: ABACA GTRES

Doherty, que fue el carismático líder de The Babyshambles y de The Libertines, ha cumplido 43 años y se somete a un tratamiento que bloquea los efectos de la heroína. Trata de hacer una vida lo más sana posible, lo que incluye actividad física moderada (tiene los pulmones dañados por fumar crack) y dar alas a su actividad creativa. Se encierra en el estudio a componer y realiza artes plásticas. Dicen que podría resucitar a The Libertines junto a su socio Carl Barât, pero que nunca se reunirían en Inglaterra o en Francia para evitar tentaciones. Dicen que la influencia para el siguiente trabajo sería el de “Sandinista!”, el álbum de The Clash.

El músico británico Pete Doherty durante el concierto acústico ofrecido junto a su hermana Amy Jo

En una entrevista con “The Mirror” revelaba que cruzó todos los límites: “Estuve a punto de perder el control, de que me amputasen las piernas y otras cosas horribles. estuve muy cerca, solo por el hecho de inyectarme heroína. Es lo que sucede cuando te quedas sin venas”, confesaba. Se sentía “como si le hubiera atropellado un autobús. Sigue siendo difícil, pero la obsesión con inyectarse es ahora más fácil”.