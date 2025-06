ABBA se rinde a la inteligencia artificial: "Es como tener a otro letrista en la sala con una imaginación desbordante"

A medida que la inteligencia artificial se generaliza, algunos artistas no dudan en admitir que consideran esta herramienta "extraordinaria" e incluso "revolucionaria". Este es el caso de Björn Ulvaeus, guitarrista de ABBA, quien anunció la pasada semana que está trabajando mano a mano con la IA. El músico, conocido por sus numerosos éxitos como "Waterloo", "Dancing Queen" y "Mamma Mia", ve esta herramienta como "un aliado muy poderoso", como recoge "Le Figaro".

Al contrario que muchos artistas, Ulvaeus cree que la inteligencia artificial no es una amenaza para la industria musical. Al contrario, asegura, es una "gran herramienta", declaró en SXSW en Londres, un festival cultural que celebra la conexión entre el arte y las nuevas tecnologías.

Aun así, el músico reconoce las "limitaciones" de esta tecnología, explicando en particular que es "muy mala para componer canciones" y "para escribir letras geniales". Afirma que la IA puede ayudar a los artistas a superar el bajonazo creativo y eliminar el doloroso bloqueo del escritor: "Si te quedas atascado, por ejemplo, puedes darle a chatGPT un borrador de tu letra y preguntarle: '¿Puedes escribirme el resto de mi canción?'".

Sin embargo, la inteligencia artificial no es perfecta, enfatiza el músico. "La mayoría de las veces, te da respuestas incoherentes". Otras, ocurre un milagro: "De vez en cuando, esta herramienta puede darte muy buenas ideas". Y cuando eso sucede, "es increíble": "Es como tener a otro letrista en la sala con una imaginación desbordante. Es realmente una extensión de tu mente. Empiezas a tener ideas que antes no se te habían ocurrido".

ABBA, pionero de las nuevas tecnologías

Esta no es la primera vez que Ulvaeus muestra curiosidad por las nuevas tecnologías. Las lleva utilizando desde la década de 1970, como recordó en SXSW. Durante sus años con ABBA, entre 1972 y 1982, el músico, junto con Benny Andersson, siempre quiso "recurrir a los últimos avances". Fueron, por ejemplo, de los primeros en usar el sintetizador Minimoog en su estudio y en usar grabadoras digitales. "Siempre buscábamos crear nuevos sonidos para nuestros discos gracias a estas nuevas tecnologías".

Y esto continuó en el siglo XXI cuando, en 2022, el grupo sueco se armó con estas tecnologías para ofrecer conciertos virtuales en Londres, donde sus hologramas aparecen en una sala especialmente diseñada para este hecho.

Aunque los letristas y compositores se muestran mayoritariamente reacios al uso de la creación artificial, el artista de ABBA no es el único artista que ensalza las virtudes de la IA. El cantante pop neozelandés Daniel Bedingfield, autor de las canciones "Never Gonna Leave Your Side" y "If You're Not the One", declaró recientemente a "The Guardian" que "el futuro de la música se creará con IA". Y, con un optimismo decidido, concluyó su entrevista afirmando con contundencia: « Las máquinas pueden crear buena música".