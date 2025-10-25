Aitana arrasa con “Cuarto Azul World Tour”: logra 11 sold outs en 72 horas

Aitana es la artista nacional del momento. La catalana puso a la venta los tickets para los conciertos de su próximo “Cuarto Azul World Tour” y la respuesta ha sido abrumadora: ha logrado 11 sold outs en 72 horas, una reacción de sus fans que la ha animado a anunciar nuevos conciertos. Las nuevas citas serán: 21 de mayo Roig Arena (Valencia), 4 de junio Icónica Santa Lucia Sevilla Fest, 7 y 8 de septiembre Palau Sant Jordi (Barcelona), 14 y 15 de septiembre Movistar Arena (Madrid) y por último 19 septiembre en Bizkaia Arena Bec! (Bilbao).

Así que, de momento, Aitana suma un total de cuatro noches en el Movistar Arena de Madrid y cuatro noches en el Palau Sant Jordi de Barcelona en las que presentará las canciones de "Cuarto Azul", un álbum que define como un viaje íntimo al espacio más personal de la catalana, que se representa en la expansión de ese universo: una experiencia visual y emocional.

Además, como acción especial, para celebrar el inicio de la venta general de su gira mundial, la artista sorprendió a sus seguidores copando las portadas de los principales periódicos de tirada nacional ("El País", "El Mundo", "Abc" y "La Razón") reflejando su estatus como icono cultural y referente generacional. Aitana culmina un año histórico con dos nominaciones a los Latin Grammy 2025, incluida la de Mejor Álbum Pop Contemporáneo por "Cuarto Azul". A este reconocimiento se suma el éxito global de “Superestrella”, uno de los temas más destacados del momento, que ya supera 21,5 millones de reproducciones en Spotify y se mantiene varias semanas consecutivas en el Top 100 oficial de singles en España.

Su éxito se extiende también a TikTok, donde se ha viralizado de forma orgánica con miles de vídeos creados por usuarios, impulsando su popularidad y alcance, consolidándose como un himno dentro y fuera del universo de Aitana.