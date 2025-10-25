"Lux", de Rosalía: cuatro movimientos, tracklist y fecha de publicación

Después de mucho tiempo de espera, ya es una realidad. El nuevo disco de Rosalía se publica el próximo 7 de noviembre y llega, como es costumbre en la artista catalana, con un concepto y una estructura en torno a cuatro movimientos. El álbum fue grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por Daníel Bjarnason y cuenta con voces femeninas como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, la Escolanía de Montserrat, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, Yahritza e Yves Tumor.

Rosalía presentó esta nueva etapa en la Gran Vía de Madrid, en la que apagó las luces de toda la zona, sumió a esa parte de la ciudad en la oscuridad y la volvió a iluminar para revelar la portada oficial del álbum. Según ha revelado la artista y su sello, esta acción encarna la exploración del disco de temas como la mística femenina, la transformación y la espiritualidad.

Este es el tracklist del álbum:

MOV I

1. Sexo, Violencia y Llantas

2. Reliquia

3. Divinize

4. Porcelana

5. Mio Cristo

MOV II

6. Berghain

7. La Perla

8. Mundo Nuevo

9. De Madrugá

MOV III

10. Dios Es Un Stalker

11. La Yugular

12. Focu ‘ranni

13. Sauvignon Blanc

14. Jeanne

MOV IV

15. Novia Robot

16. La Rumba Del Perdón

17. Memória

18. Magnolias