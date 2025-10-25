Sección patrocinada por
Música
"Lux", de Rosalía: cuatro movimientos, tracklist y fecha de publicación
La cantante catalana anuncia un álbum con diversas colaboraciones y con 18 temas estructurado en cuatro movimientos
Después de mucho tiempo de espera, ya es una realidad. El nuevo disco de Rosalía se publica el próximo 7 de noviembre y llega, como es costumbre en la artista catalana, con un concepto y una estructura en torno a cuatro movimientos. El álbum fue grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por Daníel Bjarnason y cuenta con voces femeninas como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, la Escolanía de Montserrat, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, Yahritza e Yves Tumor.
Rosalía presentó esta nueva etapa en la Gran Vía de Madrid, en la que apagó las luces de toda la zona, sumió a esa parte de la ciudad en la oscuridad y la volvió a iluminar para revelar la portada oficial del álbum. Según ha revelado la artista y su sello, esta acción encarna la exploración del disco de temas como la mística femenina, la transformación y la espiritualidad.
Este es el tracklist del álbum:
MOV I
1. Sexo, Violencia y Llantas
2. Reliquia
3. Divinize
4. Porcelana
5. Mio Cristo
MOV II
6. Berghain
7. La Perla
8. Mundo Nuevo
9. De Madrugá
MOV III
10. Dios Es Un Stalker
11. La Yugular
12. Focu ‘ranni
13. Sauvignon Blanc
14. Jeanne
MOV IV
15. Novia Robot
16. La Rumba Del Perdón
17. Memória
18. Magnolias
✕
Accede a tu cuenta para comentar