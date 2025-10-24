Aitana estrena nuevo corte de pelo en México: flequillo recto, melena con volumen y aire parisino

Aitana ha vuelto a revolucionar las redes sociales. En plena gira internacional y con parada en México, la cantante ha mostrado su nuevo corte de pelo, con el que deja claro que se encuentra en una de sus etapas más potentes, tanto a nivel profesional como de estilo.

La intérprete catalana ha apostado por una melena midi con mucho volumen y un flequillo recto, ligeramente redondeado, que enmarca su rostro y potencia sus rasgos dulces. Un look de inspiración francesa que recuerda a los clásicos cortes setenteros, pero con un acabado moderno y pulido, ideal para resaltar su nueva imagen más elegante y segura.

Un corte con guiño ‘french girl’

El nuevo look de Aitana combina el flequillo denso con capas ligeras en la melena, que aportan movimiento y brillo. El resultado es un peinado con cuerpo, favorecedor y versátil, perfecto tanto para el día a día como para sus sesiones de fotos o apariciones públicas.

En las imágenes compartidas en su perfil de Instagram, la artista aparece abrazando varios ejemplares de la prensa española, entre ellos La Razón, El Mundo, ABC y El País. Una imagen simbólica con la que celebra que los principales medios nacionales se hayan hecho eco de su gira internacional y de su imparable éxito en América Latina.

Orgullo de su éxito y de sus raíces

El gesto no es casual: Aitana sonríe sosteniendo las portadas de estos diarios como muestra de agradecimiento y orgullo por el reconocimiento que está recibiendo en su país mientras arrasa al otro lado del Atlántico.

La artista compartió en su publicación el mensaje “oficialmente la mayor locura de hoy ha sido esto… me han llegado los periódicos a México”, en alusión a las ediciones impresas de los medios que la han llevado en portada, incluida La Razón, que le dedicó su primera página como una de las protagonistas del momento.

La nueva era de Aitana

Su paso por México no solo está marcado por el éxito de su gira, sino también por una transformación estética y profesional que consolida a la cantante como un auténtico referente de estilo. El nuevo corte de pelo, con su flequillo recto y melena con cuerpo, aporta frescura y un aire sofisticado que encaja con esta etapa más madura y segura de sí misma.

En cuanto a su estilismo, Aitana ha apostado por una americana oversize azul marino combinada con un top lencero negro, una mezcla de sastrería y sensualidad que refuerza su imagen de mujer moderna y cosmopolita. El conjunto, unido a su nuevo peinado, dibuja la imagen de una artista en plenitud, capaz de convertir cada aparición en un fenómeno viral.