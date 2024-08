Anna Netrebko, la soprano rusa vetada por Estados Unidos, cantará en Palm Beach

El 28 de febrero de 2022, la cantante lírica Anna Netrebko (Krasnodar, 1971) emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que aclaraba su postura con respecto a Putin y la invasión de Ucrania: "Me opongo a esta guerra. Me he tomado un tiempo para reflexionar porque creo que la situación es demasiado grave. Soy rusa y amo a mi país, pero tengo muchos amigos en Ucrania y el dolor y el sufrimiento que hay ahora mismo me rompen el corazón. Quiero que esta guerra termine y que la gente pueda vivir en paz. Esto es lo que espero y rezo". Sin embargo, Estados Unidos mantuvo su consideración de persona "non grata" en las instituciones culturales por su apoyo en el pasado al presidente ruso, Vladímir Putin. Desde la invasión rusa, a la soprano se le rescindieron los contratos en este país. De nada le sirvió su negativa a tener que dar su opinión: "Obligar a los artistas, o a cualquier figura pública, a expresar sus opiniones políticas en público y a denunciar a su patria no es correcto. Debería ser una elección libre. Como muchos de mis colegas, no soy una persona política. No soy un experto en política. Soy un artista y mi propósito es unir a la gente por encima de las divisiones políticas", declaró.

La soprano rusoaustrica Anna Yúrievna Netrebko durante su interpretación en la opera "Tosca" de Giacomo Puccini JAVIER DEL REAL Agencia EFE

Por fin el veto ha terminado y en febrero, Netrebko hará su primera aparición en Estados Unidos desde 2019: actuará en Florida en un concierto de gala en el hotel Breakers Palm Beach en beneficio de la Ópera de Palm Beach, según ha anunciado la compañía.

Netrebko, una de las mayores estrellas de la música clásica, ha ido regresando en los últimos meses a muchas de las salas de conciertos y teatros de ópera de París, Milán, Berlín y otros lugares de Europa, provocando algunas protestas, pero también ovaciones y excelentes críticas.

No obstante, la mayoría de las instituciones estadounidenses, incluida la Ópera Metropolitana, donde reinó como prima donna durante dos décadas, siguen negándose a contratarla debido a su apoyo en el pasado a Putin y su falta de voluntad para criticarlo ahora. Su última actuación fue antes de la pandemia, cuando encabezó una gala de Nochevieja en la Ópera Metropolitana.

Anna Netrebko entre Elchin Azizov, a su derecha, y Michelangelo Mazza Teatro Real Teatro Real

James Barbato, director de la Ópera de Palm Beach, ha expresado en un comunicado que Netrebko es "más que una gran artista con una presencia escénica magnética y una voz de impresionante belleza y poder. Ella es un ícono cultural y su esperado regreso a Estados Unidos es algo que no hay que perderse".

Anna Netrebko, en el Teatro Real, cantó con su esposo, el tenor Yusif Eyvazov larazon

Su vuelta no ha sido aplaudida por algunos empresarios artísticos, como Peter Gelb, director general de la Ópera Metropolitana, que cortó los vínculos de la compañía con Netrebko hace dos años, citando su "estrecha relación con Putin". En su opinión, Palm Beach ha tomado una "decisión desafortunada" y siente que Netrebko ha hecho un "esfuerzo engañoso para distanciarse del conflicto bélico ruso". La cantante vive un momento personal agridulce después de su reciente separación de su marido, el tenor Yusif Eyvazov, con quien actuaba con frecuencia.

"Tras 10 felices años juntos, hemos tomado la difícil pero amistosa decisión de separarnos", dijo la pareja en un comunicado conjunto el mes pasado. El divorcio no afectará a sus profesiones y será habitual verlos de nuevo juntos sobre el escenario.