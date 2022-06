Anna Netrebko reclama 350.000 dólares al Met por sancionarle al no posicionarse respecto a Putin

Desde que comenzara la guerra en Ucrania ante la invasión de Rusia, varios artistas de este último país han sido cuestionados, interrogados y se les ha solicitado que se posicionaran ante el mundo respecto a las acciones de Vladimir Putin. Es el caso, por ejemplo, de una de las cantantes de ópera más reconocidas de Rusia en particular y del mundo en general: Anna Netrebko. Si bien anunció que se oponía a la guerra, se negó a hablar sobre Putin en particular, lo que le provocó una oleada de cancelaciones y le afectó en gran medida a su carrera profesional.

De ser una estrella bastante popular, pasó a ser una especie de amenaza para los grandes teatros del mundo. Se cancelaron sus actuaciones en el Teatro alla Scala de Milán, la Ópera de Zúrich, la Filarmónica del Elba en Hamburgo, o la Metropolitan Opera de Nueva York. En este último templo, se cancelaron los contratos que Netrebko tenía para las próximas dos temporadas, así como se le advirtió que nunca volvería de no posicionarse terminantemente en contra de Putin.

El día 26 de febrero, Netrebko, además de publicar una declaración en contra de la invasión rusa, acompañó estas palabras con su opinión de que “obligar a los artistas, o a cualquier figura pública a expresar sus opiniones políticas en público y denunciar a su patria no es correcto”. Asimismo, según informa “The New York Times”, a medida que las cancelaciones aumentaban, el comportamiento de la artista se hizo más impredecible: por ejemplo, a principios de marzo, asegura dicha publicación, envió una foto por WhatsApp a un alto ejecutivo de su sello, donde aparecía la mano de Netrebko sosteniendo una botella de tequila y, de fondo, un televisor con Putin en la pantalla. Una imagen que preocuparía a sus amigos y asesores.

“Nadie en Rusia puede criticar a Putin”, aseguró Netrebko en una entrevista con el diario alemán “Die Zeit”. “Putin sigue siendo el presidente de Rusia. Sigo siendo ciudadano ruso, así que no puedes hacer algo así. ¿Lo entiendes? Así que me niego a hacer tal declaración”. Ahora, y tras la cancelación de sus contratos en el Met Opera por esta postura, la soprano ha reclamado una indemnización de 350.000 dólares al templo neoyorquino, cantidad que equivaldría a unos 330.000 euros.

Si bien Peter Gelb, director ejecutivo del Met, no se ha pronunciado al respecto, explica “New York Times” que este teatro nunca cerrará la puerta a un regreso de la soprano. No obstante, esto no se llevará a cabo hasta que la diva muestre “auténtico remordimiento” ante su actitud. “Es muy duro porque nada presagiaba esta actitud. Habíamos quedado en dejar pasar un poco de tiempo. No podemos denunciar todos mis futuros contratos solo porque algunos piensen que soy demasiado cercana a Putin”, dice a la publicación estadounidense.

Así, ha interpuesto una denuncia al Met en la que reclama dicha indemnización y para la que cuenta con la asistencia de la agencia American Guild of Musical, que representa a los cantantes de ópera de América. Por su parte, asegura el “New York Times” que Netrebko está en proceso de buscar contratos en otras grandes casas de la música de EE UU, como sería la Ópera de San Francisco, la Filarmónica de Nueva York o el Carnegie Hall.