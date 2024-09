Así suena "Alone", la primera canción de The Cure en 16 años

La banda británica de rock The Cure acaba de lanzar "Alone", su primera canción en 16 años, como el primer anticipo de su nuevo álbum, que llevará por título "Songs of A Lost World", que saldrá a la venta el 1 de noviembre. "Este es el final de cada canción que cantamos. El fuego se redujo a cenizas y las estrellas se apagaron con lágrimas", dicen los de Crowley en el inicio de este nuevo tema inédito, de casi 7 minutos de duración y con gran presencia instrumental.

Una estética en escala de grises, con la escultura "Bagatelle" de Janez Pirnat (1975) como protagonista, acompaña al conjunto integrado por Robert Smith, Simon Gallup, Jason Cooper, Roger O´Donnell y Reeves Gabrels en "Songs of A Lost World", el que será su decimocuarto álbum de estudio y el primero desde "4:13 Dream" (2008).

En las últimas semanas, The Cure ya había dejado caer la inminente salida de su nuevo trabajo discográfico con unas vallas publicitarias crípticas en ciudades como Madrid, Roma o Nueva York, así como con la publicación de unas coordenadas de una torre en Blackpool (Reino Unido) y un póster en el bar en el que hicieron su primer concierto.

Según publica la banda en su página web, la composición, producción, mezcla y los arreglos del nuevo álbum corren a cargo de Robert Smith, el cantante del grupo, junto a Paul Corkett, y fue grabado en los estudios Rockfield en Gales. El anuncio de este nuevo disco sucede pocos días después de que se diese a conocer que el teclista de The Cure Roger O´Donnell revelase que había sido diagnosticado con una forma agresiva de cáncer sanguíneo, una enfermedad que también sufrió el excomponente de la banda Andy Anderson, fallecido en 2019.