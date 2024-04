"Bardcore" : ¿Cómo sonaría Eminem en la Edad Media?

La nostalgia en la cultura está a la orden del día, con proyectos como "Stranger Things", "Juego de Tronos" o "Los Bridgerton", ambientados en otras épocas. Pero no solo el mundo de la gran y pequeña pantalla se ha dedicado a volver al pasado, la música también. Tal y como podemos ver en "Los Bridgerton" con violines tocando canciones de Ariana Grande en pleno siglo XIX, llegó el género "bardcore".

Este género musical nació en 2020 y consiste en versionar canciones actuales haciendo que suenen como si hubieran sido realizadas en la Edad Media. Aunque oficialmente fue denominado como un género hace 4 años por el periódico "The Guardian", ya hay músicos como "Algal the Bard" que hacían canciones en "estilo medieval" en 2017 como "Toxicity" de System of a Down.

Para realizar sus temas cambia las guitarras eléctricas de grupos como Metallica por instrumentos medievales, haciendo que te transporten a una taberna de la época. El músico ha tenido tanto éxito que vende su propio merchandising de camisetas, tazas... online.

El nombre "bardcore" proviene de la combinación de las palabras bardo (bard), poeta y músico ambulante que se dedicaba a recitar o cantar historias, y "core", que en español se podría traducir como esencia.

En 2020 empezó a hacerse viral en YouTube, con videos que ya llegan a millones de visualizaciones. Según el periódico "The Guardian", que se empezara a hacer más canciones de este género en este año podría haber sido por el COVID-19. Hubo más "bardcore" por el tiempo que los creadores tenían durante la pandemia y porque, según el medio, el miedo que se tenía por la enfermedad recordaba a la peste negra.

Además de "Algal the Bard" , artistas como "Hildegard von Blingin’", con quien el anterior tiene una colaboración, son también muy conocidos en el género.

"Hildegard von Blingin’" se inspira en Hildegard von Bingen, compositora, escritora, médica, profetisa y filósofa medieval. Sus versiones medievales, además de contar con instrumentos, también tienen letra, que cambia a inglés antiguo medieval.

Un ejemplo de cómo cambia sus letras es en su canción "Jolene" en la que la frase "Im begging of you please don't take my man" (te suplico por favor no te lleves a mi hombre) se transforma en "I beg of thee, pray take not my lord" , siendo "thee" la manera antigua de decir "usted" en inglés, cambiando "please" por "pray" (suplicar) y "man" por "lord" (señor noble).

"Beedle The Bardcore" es otro músico del género que destaca por sus versiones medievales de géneros como el rap o el hip hop. Entre sus versiones más conocidas están el video: "una hora de Eminem Medieval" o "una hora de clásicos del hip hop medieval" con millones de visitas. Hace 3 años realizó la famosa canción "Gangsta's Paradise" ambientada en el medievo, ya tiene más de 5 millones de visualizaciones.

Aunque YouTube sea el medio principal de este género, estos artistas también se pueden encontrar en plataformas como Spotify, "Beedle The Bardcore" tiene más de 126 mil oyentes mensuales, "Hildegard von Blingin’" más de 40 mil y "Algal the Bard" más de 36 mil.

En ocasiones este género se ha relacionado con el estilo de humor de la "Generación Z", y esto se puede ver en los comentarios de los videos de YouTube de estos artistas, con frases como la de la versión de "Nothing Else Matters" de Metallica : "Diciembre de 1528... aún sigo escuchando esto... perdí a mi caballo hace dos meses y esta canción me ha dado esperanza, nada más importa (nothing else matters)".