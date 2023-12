¿Por qué la generación Z es más “miedosa”?

Generación X, Boomers, milllenials y generación Z… Cada una tiene sus “demonios” y en salud mental la última de ellas (nacidos entre 1994 y 2010) es una de las más afectadas por internet. Con sus aristas positivas y sus lados negativos. Pero parece haber una idea compartida por el resto de las generaciones: existe una crisis de salud mental entre los jóvenes. Pero ¿ha entendido la sociedad por qué?

De acuerdo con un estudio presentado en la Conferencia Anual de la Sociedad para el Análisis de Riesgos de 2023, Gabriel Rubin de la Universidad Estatal de Montclair realizó 40 entrevistas con miembros de la Generación Z (al momento de la publicación) en las que se preguntaba a los voluntarios sobre los factores de riesgo que han llevado a la actual crisis de salud mental en los jóvenes.

Los resultados muestran que, a pesar de que las investigaciones de análisis de riesgos demuestran que vivimos en uno de los tiempos más seguros de la historia, la Generación Z experimenta una disparidad en la evaluación de riesgos con respecto a sus contrapartes mayores, y esencialmente tienen la percepción de que el riesgo está en todas partes. De hecho, el estudio ha identificado factores de riesgo como tiroteos masivos, simulacros de cierre de escuelas, presión de los padres, redes sociales y la crisis climática como algunos de los factores que más atemorizan a esta generación.

Una de las principales conclusiones de las entrevistas es que los miembros de la Generación Z reciben un flujo constante de alertas de noticias que enfatizarán demasiado su nivel de amenaza. A la Generación Z se le presenta un mundo donde el riesgo es blanco o negro: las cosas son seguras (espacios seguros, por ejemplo) o contienen riesgos peligrosos. Investigaciones anteriores han demostrado que el riesgo no es blanco y negro: hay muchos riesgos en la vida y se pueden sopesar, pero los miembros de la Generación Z ven el riesgo como la presencia o ausencia de seguridad en una situación.

Esta disparidad en la evaluación de riesgos respecto a otras generaciones ha llevado a muchos jóvenes a sentirse ansiosos, deprimidos e incluso suicidas, especialmente las niñas y mujeres. Los mensajes dirigidos a la Generación Z deben enfatizar que hay muchas áreas grises en el riesgo y en la vida. Aliviar esta crisis es uno de los temas más desafiantes en Estados Unidos hoy. Esta investigación sugiere que la incapacidad de los jóvenes para comprender el riesgo es un componente crítico de esta crisis.

Y aquí también está una de las claves que el estudio no trata en profundidad: los voluntarios eran exclusivamente estadounidenses y es lógico que los tiroteos, la seguridad en los centros educativos y hasta el cambio climático, constituyan una prioridad o al menos una situación de riesgo. Pero esto no se da en todo el mundo y sería necesario evaluar no solo qué ocurre en otros países y hasta a nivel continental para comprender que, quizás, los temores dependen en parte de las circunstancias y el entorno, pero también de una construcción social estimulada por la tecnología y la disponibilidad de la misma… Es decir, hay temores que, por reales que sean sus efectos, no son una amenaza, sino que su peligro es el poder que les damos.