Dani Martín anuncia una gira sorpresa con una única parada

El cantante Dani Martín ha anunciado a través de X (antes llamado Twitter) que realizará una gira para celebrar sus 25 años por los escenarios en 2025. Se llamará "25 p*t*s años" y las entradas para Madrid salen el día de hoy, siendo esta ciudad la única en la que actuará en España. De momento no se sabe ni el mes ni el día en el que el concierto tendrá lugar.

Junto a la noticia de que sus fans podrán ver al cantante en directo el próximo año, ha adjuntado un video que enseguida ha llamado la atención. En él se puede escuchar: "Hola soy Dani Martín, sigo en el centro donde me metieron algunos medios de comunicación. He conseguido un teléfono móvil para contaros que mañana salen a la venta las entradas de mi gira "25 p*t*s años"" , para después salir corriendo mientras otra voz dice "Está aquí, está aquí. Lo he encontrado".

Este video podría hacer referencia a que el cantante ha estado en el ojo de los medios y las redes sociales últimamente tras volver a la música con su polémica canción "Ester Expósito". Con esta, sorprendió a todos sus seguidores debido a que en este tema admitía que la actriz de 24 años le tenía "muy loco", con frases como: "La miro a ver si me mira y pasa de todo". Ester Expósito respondió al madrileño , de quien es fan, por redes sociales: "Tus canciones me marcaron y acompañaron en tantos momentos desde hace tanto tiempo que me hace mucha ilusión que vuelvas a sacar música y formar parte de ella. Feliz día y feliz lanzamiento. Te admiro".

Dani Martín comenzó su carrera formando parte del grupo de rock El Canto del Loco, con canciones como "La madre de José" o "Zapatillas". El grupo estuvo activo desde el año 2000 hasta 2010, cuando anunciaron su separación y ese mismo año el cantante publicó su primer sencillo como solitario: "16 añitos" y su primer disco "Pequeño". Martín tiene un total de 5 discos en solitario, el último lanzado en 2020, y ha hecho 5 giras para cada uno de ellos. Además de su carrera musical, también es actor, habiendo participado en 13 películas y 21 cameos en series de televisión.

En 2022 el madrileño se retiró de la música alegando que tenía problemas de salud mental, pero parece ser que ha vuelto para quedarse. Está claro que no para de sorprender a sus fans.