Dani Martín, sobre Ester Expósito: "Me tiene muy loco"

Coincidiendo con el día de su cumpleaños, Dani Martín ha lanzado una nueva canción que ha dedicado a la actriz Ester Expósito. El tema lleva el mismo nombre de la intérprete y en su letra incluye frases como: "Espérate y pellízcame, que he visto a Ester Expósito. Que no la conozco en persona y me tiene loco. La miro a ver si me mira y pasa de todo. Suena la foto y se ha puesto a bailar. Ester Expósito, ¿por qué no me miras si la escribí por nosotros?", canta el excomponente de El Canto del Loco. El tema ya se ha vuelto viral en redes y muchos especulan sobre la relación que podrían mantener el músico y la actriz.

"Tus canciones me marcaron y acompañaron en tantos momentos desde hace tiempo que me hace mucha ilusión que vuelvas a sacar música y formar parte de ella. Feliz día y feliz nacimiento. Te admiro", respondía Expósito a través de sus redes sociales al conocer la nueva canción de Dani Martín.

Rendido a ella, el artista ha vuelto a atacar en Instagram: "Eres la mejor aunque ni me mires, hija".

La última relación que se conoce de Dani Martín es junto a la influencer madrileña María Partida, conocida en el mundo de las redes como "MeriLoves". Dani y María comenzaron su relación en 2021 y se desconoce si continúa a día de hoy, ya que aunque no se les ha vuelto a ver juntos, ambos continúan siguiéndose en redes sociales. Hace unos meses, el cantante se deshacía en amor con su pareja: "Es lo más importante de mi vida. No es mi novia, es más que eso".

Por su parte, Expósito rompió con el actor uruguayo Nicolás Furtado el pasado diciembre, tras dos años de relación. Una ruptura inesperada para sus muchos seguidores.