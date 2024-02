De "La madre de José" a "Ester Expósito": las polémicas canciones de Dani Martín 

Dani Martín se retiró de la música en 2022, alegando que necesitaba un descanso por problemas de salud mental. Dos años después ha vuelto sacando una nueva canción que ha dado de qué hablar en plataformas como X (antes Twitter). El cantante es conocido por sacar letras polémicas como "La madre de José", en la que relata las fantasías que tiene con la madre de su amigo, o "Contigo" que fue tachada de "sexista" por el programa de censura "Skolae". Esta vez le ha tocado la declaración de amor a la actriz de "Élite" Ester Expósito. "Que he visto a Ester Expósito, que no la conozco en persona y me tiene muy loco. La miro a ver si me mira y pasa de todo", dice el cantante en su single. No tan solo se ha atrevido a poner su nombre directamente en la canción sino que también ha subido una foto de la actriz como portada oficial en YouTube y Spotify.

Ester Expósito (24 años) ha respondido a Dani Martín, del que es fan, por redes sociales: "Tus canciones me marcaron y acompañaron en tantos momentos desde hace tanto tiempo que me hace mucha ilusión que vuelvas a sacar música y formar parte de ella. Feliz día y feliz lanzamiento. Te admiro".

Pronto usuarios de X empezaron a bromear sobre el tema: "Dani Martín con 20 años le escribía canciones a la madre de José, y ahora con 50 se las escribe a la hija de José". También sobre la respuesta de la actriz diciendo que le ha hecho un "next" al cantante o que debería sentirse ofendida: "Chica, hay gente que se ha ofendido en Twitter, cómo se te ocurre no ofenderte tú también???" Otros, aseguran que la canción está pactada :"Pero en serio creéis que Dani ha sacado canción sin informar a Ester Expósito??".