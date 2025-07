La exclusividad de Bad Bunny deja huella en Puerto Rico tras nueve conciertos

El artista puertorriqueño Bad Bunny agradeció este lunes a los asistentes a los primeros nueve conciertos de su residencia, exclusivos para residentes de la isla, por "la energía única", antes de continuar con la serie "No me quiero ir de aquí", compuesta de 30 funciones en total, y que a partir de ahora recibirán público internacional. "Nueve funciones inolvidables. No tengo palabras para describir el sentimiento que estos shows han causado en mí. Una energía única! GRACIAS PUERTO RICO", escribió el cantante de reguetón en su historia de Instagram. Después de estos nueve conciertos exclusivos para los residentes de la isla, el próximo viernes comenzarán los espectáculos abiertos para público internacional.

Bad Bunny ha arrancado así una serie de espectáculos que demuestran el amor del artista por su tierra: antes de dar la vuelta al mundo vendiendo miles de entradas en diversos países, decidió quedarse en su lugar de origen, pues el disco que está presentando es un homenaje hacia Puerto Rico y su gente. Así, ha vendido más de 400.000 boletos para sus 30 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico, una residencia sin precedentes que se estima que tendrá un impacto económico para la isla de 377 millones de dólares y creará aproximadamente 3.642 empleos directos, indirectos e inducidos.

La residencia "No Me Quiero Ir De Aquí", preámbulo de una gira mundial, llega tras el lanzamiento a principios de año del último álbum de Bad Bunny, "Debí Tirar Más Fotos", un homenaje a su isla natal que logró un éxito mundial inmediato fusionando reguetón con los ritmos autóctonos de la salsa y la plena.

El artista puertorriqueño anunció inicialmente 21 conciertos en la isla pero, ante la gran demanda, aumentó a 30 las funciones, vendiendo unos 400.000 boletos en tan solo cuatro horas.