Farnaz Ohadi, el flamenco persa llega a España

La cantante iraní-canadiense Farnaz Ohadi, reconocida por su innovadora fusión entre la tradición persa y el flamenco, llega a España con "Breath", gira única que recorrerá Barcelona, Madrid, Sevilla y Granada los próximos días 2, 4, 9, y 11 de octubre. Tras haber conquistado escenarios internacionales con su propuesta musical, Farnaz presenta en España un espectáculo en el que combina la fuerza del cante flamenco con la musicalidad de la poesía persa, creando un puente intercultural.

A través de su voz, Farnaz defiende la libertad de expresión, los derechos humanos y en especial los derechos de la mujer en contextos donde la música y la igualdad todavía se enfrentan a censura y represión. “Breath representa la mujer que sobrevive a través de muchas dificultades, que es censurada, que es silenciada…, es mi historia, pero también la de muchas mujeres iraníes. Es un espectáculo muy especial para mí por lo que representa e intento transmitir. Subirme a un escenario es un acto de resistencia y de esperanza, y el flamenco para mí es la voz del alma, con su fuerza y su verdad, me permite gritar lo que millones de mujeres no pueden”, afirma Farnaz.

La obra de Farnaz Ohadi ha sido celebrada por la crítica internacional no sólo por su capacidad musical, sino también por su carga simbólica, ya que busca dar voz a quienes no la tienen. Su espectáculo, que combina el flamenco y las sonoridades persas, transmite un mensaje claro de justicia, libertad y equidad de género.

En cada ciudad, Farnaz contará con la colaboración de artistas invitados, como es el caso del bailaor y coreógrafo granadino, Manuel Liñan, figura clave en la evolución del flamenco, desafiando convenciones y ampliando los límites del arte flamenco, y el bailaor Jesús Carmona, reconocido por su capacidad para fusionar la tradición flamenca con la innovación contemporánea de manera única. Ambos se sumarán a esta especial fusión, ofreciendo al público un espectáculo irrepetible en cada escenario.