Leire Martínez: «No busco ajustar cuentas con La Oreja de Van Gogh con esta canción»

Se convirtió en un serial digno de teleserie. La Oreja de Van Gogh anunciaba, con un escueto comunicado, que Leire Martínez, su vocalista durante 11 años, dejaba el grupo. Era despedida, realmente. Martínez se enfrentó a algunos conciertos después del anuncio y dejó la banda para iniciar una carrera en solitario que se arranca con «Mi nombre», un tema que relata lo sucedido.

Dice en esa canción: «Nunca fui tuya, búscate a alguien que me sustituya».

Fue un impulso. Es una canción que nace en un momento en el que yo transitaba por una emoción concreta. No me desdigo de nada de lo que escribí. Pero es verdad que han pasado los meses y no estoy en el mismo lugar. Pero eso no quiere decir que no fuera lo que sentía.

¿Qué sentía?

Dolor.

Los acontecimientos se desarrollan de una manera un tanto fría.

Bueno, es una ruptura y, sea como fuere, por las razones que sean, es una ruptura. Cada uno la gestiona como mejor puede. En mi caso primero fue doloroso y luego todo se va recolocando.

La nota de prensa de Sony dice que su nueva canción es un ajuste de cuentas.

¿Ah, sí? Bueno, pues no lo es. No hay ajuste de cuentas, no lo es para nada. Mi intención cuando escribí esta canción no era eso. Sé lo que implica decir lo que he dicho, que son cosas distintas. Pero no pretende ser una bofetada ni nada de eso. Es hablar de cómo me sentía yo, que nunca lo había hecho.

¿No se ha hecho «un Shakira»?

No. Aunque quería hablar de lo que me ha pasado, igual que ella, pero cada una con su estilo. Sobre todo, no pretendo continuar haciéndolo. No reniego del pasado y no renuncio a mi trayectoria, todo lo contrario. Lo vivido ha sido un aprendizaje, pero, para mí, aquí se cierra este capítulo. Quiero hablar de mi música a partir de ahora, lo que pasa es que sabía que cualquier cosa que hiciera se vería contaminada por este tema. Y como hay una canción que habla de ello decidimos sacarla y zanjar el asunto.

Hablaremos del resto de su carrera cuando suceda, pero tenemos que hablar ahora de las circunstancias un tanto ásperas de lo que sucedió.

Claramente algo pasó, porque la gente reaccionó. Bueno, sí.

Entrevista con Leire Martín, exvocalista de La Oreja de Van Gogh (LODVG) que presenta el lanzamiento de su primer tema en solitario, “Mi nombre”, que verá la luz el próximo 11 de abril.© Alberto R. Roldán / Diario La Razón.08 04 2025 Alberto R. Roldán La Razón

Pero, ¿ni usted se lo explica? ¿No sabe lo que sucedió?

Hay cosas que sé y cosas que no del todo.

¿Pero no sabe el por qué?

Eh... Hay parte que sí. Esto es un grupo de personas que, además de una relación personal, trabajan en un grupo. No podemos confundirnos. Claro que hemos sido amigos, pero hace mucho tiempo que se convirtió en un negocio. Todos hemos participado y hemos podido vivir de ello. Hablar de esto no es mejor ni peor. No frivoliza ni le quita peso al arte. Hace mucho tiempo que el arte es negocio. Por tanto, no pasa nada. A lo largo de 17 años, las relaciones profesionales y personales se han ido adaptando y recolocando, como en cualquier convivencia. Las circunstancias de vida cambian. Y eso interfiere en lo laboral. A veces te adaptas y a veces no lo logras: ha habido crisis en el grupo desde que entré yo. Pero bueno, el factor del negocio está ahí. No solo gana dinero La Oreja de Van Gogh sino otra gente. No están solo mis intereses en juego. Pero el cúmulo de factores hace que los caminos divergen más que convergen.

En la música, los grupos se separan por razones personales, económicas y artísticas. Ya me ha hablado de las dos primeras. ¿Había fricción en lo creativo? ¿Podía aportar ideas e intervenir?

Nunca se me ha negado hacerlo, pero para mi sí que fue un hándicap llegar a un grupo formado previamente, donde ya hay roles establecidos y las relaciones son las que son. Pero nadie me lo negaba, esa es la verdad.

¿Se sentía en inferioridad de condiciones?

Sí, es posible.

¿Hay canciones de este disco que está por salir que sean de los años atrás con LODV?

No, ninguna. Todo es desde ahora. Hay cosas o conceptos muy generales que sí estaban. Pero empecé a desarrollarlas desde enero.

¿Ninguna? ¿Cuántas canciones tiene para el disco?

Unas 12 o 13aunque tengo que ver cuáles incluyo. Ha sido un tiempo muy productivo.

Va a dar conciertos pero el disco no estará en la calle. ¿Le da vértigo?

Mucho. Sacar este disco es algo que hace no mucho era impensable y ese es el único objetivo. Es un salto al vacío.